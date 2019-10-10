精神藥物致男性「豐胸」嬌生判賠天價 80 億美元

根據路透社報導，嬌生公司 (Johnson & Johnson)(JNJ-US) 將被判賠 80 億美元，因其生產之抗精神病藥「理思必妥」(Risperdal) 沒有清楚描述風險，導致男性胸部異常發育。

一名 26 歲的男子 Nicholas Murray 在費城的法院贏得了官司，以抗精神病藥 Risperdal 案獲賠 68 萬元。他稱，自 2003 年被診斷出有自閉症類群障礙 (Autistic Spectrum Disorder，ASD) 後 2003 年至 2008 年開始服用 Risperdal，但胸部卻也開始明顯的發育。

這件案子在 2018 年的上訴中被推翻，近日最新判決裁定，嬌生公司將被判賠 80 億美元懲罰性賠償。

Nicholas Murray 的律師強調，陪審團在法庭上確認，嬌生公司的作法是惡意的，無視這些弱勢族群的安全。

這個案子是賓夕凡尼亞州第一起被判賠懲罰性賠償案件。先前，賓夕凡尼亞州的法官裁定，禁止所有懲罰性賠償。賓夕凡尼亞州是嬌生公司所在地。

不過嬌生公司則認為，這項懲罰賠償與一開始的賠款金額相差太大，陪審團沒有看到藥物上明確的標示，可以為精神病患者帶來多大的益處。公司認為有信心可以上訴推翻這項判決。

理思必妥 (Risperdal) 為一種精神科藥物。主要用於治療精神分裂症、躁鬱症，以及自閉症症狀者的易怒情形。在台灣一年的用藥量約達 5 百萬顆以上，不過台灣的處方藥單上，有特別提醒有關男性可能胸部發育的副作用，尚無相關通報案例。