串流影音成本增加 Netflix股價承壓走跌

近來 Netflix(NFLX-US) 股價狂跌，嚴重的影音內容成本上漲，羅森布拉特證券 (Rosenblatt Securities) 分析師表示，即使近幾個月來 Netflix 的股價大幅下跌，股值也逐漸失去吸引力，並不建議逢低買入。

Netflix 股價週三 (9 日) 下跌 1.2% 至 267.53 美元。

Netflix 股價走勢 (圖片: Investing)

Netflix 計劃於 10 月 16 日發布第三季度財報，Netflix 股票的年初至今回報率大致持平，不過考慮到該公司的股價在 2019 年 5 月初上漲了 44%，導致跌幅也大。

自從 7 月 17 日 Netflix 公布了令市場失望的訂閱用戶數，Netflix 的股價已跌 27%。在截至 6 月當季中，Netflix 增加了 280 萬淨新國際訂戶，但失去 12.6 萬名美國客戶。當時華爾街預期美國境內新增 35.2 萬用戶，海外新用戶估計增家 480 萬人。

投資者同時擔心迪士尼 (DIS-US)、蘋果公司 (AAPL-US) 定於 11 月 12 日和 11 月 1 日推出的串流影音媒體服務，將威脅 Netflix 的龍頭地位

Rosenblatt 證券分析師 Bernie McTernan 週二重申了其對 Netflix 股票的中性評級。

Bernie McTernan 寫道：「洶湧而至的競爭對手到來，Netflix 的地位正在從新進入者轉變為現任者。我們認為競爭加劇將不利於公司成本支出和定價能力，且將影響自由現金流的產生和收入的增長」

展望未來， McTernan 表示，影音平台的內容成本將上升，因為許多資本雄厚的競爭對手都試圖收購相同的影音版權資產。

該分析師將 Netflix 股票的目標價格從每股 330 美元下調至 265 美元。