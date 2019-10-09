TOYOTA、GM、ARM等成立聯盟 加速自駕車研發

日本豐田汽車 (7203-JP) 與美國通用汽車 (GM-US)，還有多家全球知名汽車製造商與汽車零件供應商，以及英國的半導體設計軟體公司安謀 (ARM) 等共 8 家公司，將在自駕車的研發方面進行技術合作。

(圖片：Investing.com)

日本豐田汽車在週二 (8 日) 時表示，為朝向汽車的完全自動駕駛目標，宣布成立共同組織「Autonomous Vehicle Computing Consortium，AVCC」。

AVCC 的成員除了日本豐田汽車之外，還有美國的通用汽車公司，汽車零組件大廠的日本 DENSO(6902-JP)、德國博世 (BOSCH)，生產車胎聞名的德國馬牌輪胎，繪圖晶片大廠輝達 (NVDA-US)，荷蘭恩智浦半導體，以及英國的半導體設計軟體公司安謀。

據了解，AVCC 為了完全自駕所需的技術，也另外向其它的汽車製造廠，還有汽車零件製造商們尋求協助。

而 AVCC 在第一階段的目標，是要在自駕系統的運算處理方面，就使用的車輛尺寸與溫度範圍，還有消耗電力等要件，進行標準化作業並統一安全基準。在技術的基礎面上，將要件整合後去蕪存菁。盼藉此讓自駕車的驗證實驗等，可在各國當局的安全相關審核方面容易過關。

安謀與汽車業界的合作關係，可追溯到 1990 年代後期。當時汽車製造商們，開始利用電腦晶片來控制引擎的運作還有汽車的狀況診斷等。而目前輝達與恩智浦的產品上，也都有使用到安謀的半導體技術。