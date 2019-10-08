日本製鐵又一工廠因火災停工 車用特殊鋼恐出現供應問題

日本製鐵 (5401-JP) 在週二 (8 日) 表示，該公司位在北海道的室蘭製鐵所的煉鋼廠，由於日前的火災意外，造成該工廠的部分生產設備停止運作。而今年 9 月上旬時，日本製鐵位在千葉縣的君津製鐵所，才因 15 號颱風的肆虐造成工廠停止運作，室蘭製鐵所也因而扛起了部分的替代生產責任。若室蘭製鐵所的停工演變為長期發展，在車用特殊鋼材的供給方面也恐將發生影響。

(圖片：Investing.com)

室蘭製鐵所的煉鋼廠，負責生產汽車零件等所使用的特殊鋼材。6 日晚間，在調整熔鐵成分所使用的 2 號「轉爐」週邊設備，因漏油事故引發火災。火勢雖在 70 分鐘後撲滅，也沒有傳出人員傷亡，不過室蘭製鐵所內的兩座轉爐，也因此起火災事故而停工。然而在鋼棒及線材的後段製程方面，則沒有受到影響。

而日本製鐵除了君津製鐵所外，位在廣島的吳製鐵所，也在今年 8 月底發生火災事故。該起火災造成廠房控制室等嚴重損害，在目前也處於停工狀態。這兩處製鐵所主要生產車用特殊鋼所使用的半成品，也由於停工的影響，才在日前改由室蘭製鐵所來進行替代生產。

由於日本國內生產汽車懸吊用特殊鋼材的廠商有限，吳製鐵所的鋼材產量也占了日本製鐵集團的 7 成水準，加上這回替代生產的室蘭製鐵所也發生火災，在鋼材的供應上，也恐將因此出現缺口。

而目前日本製鐵也向其它同業進行調度，但由於三座工廠同時停工的緣故，未來汽車零件所使用的特殊鋼材，也可能難以確保穩定供應。