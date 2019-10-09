分析師：通用汽車罷工已超過可彌補產能的損益點

汽車產業分析師指出，通用汽車 (GM-US) 汽車工人進行進入第 23 天的罷工，已讓該公司減少生產了 16.5 萬輛汽車和卡車，並超過了通用汽車可以彌補損失產量的關鍵點。

換言之，這代表即使經銷商還有足夠的庫存來維持數週之久，通用汽車的虧損開始擴大。

9 月 16 日，4.9 萬名聯合汽車工會 (UAW) 會員開始罷工。

通用汽車週一 (7 日) 向工會提出新的協商方案，而週二 (8 日) 雙方談判仍在繼續。

一位獲簡報會談過程的匿名人士表示，工會正在推動調升時薪而不是公司偏好的一次性付款，同時雙方還為退休金、2007 年後僱用的勞工加速調升工資，以及保證在美國工廠生產新產品而討價還價。

諮詢公司 Automotive 美洲車輛預測總監 Bill Rinna 表示，罷工已關閉了通用汽車在北美 18 家裝配廠中的 15 家，包括美國的所有工廠，以及墨西哥和加拿大的各一家工廠。

Rinna 在週二發布的報告中寫道，「一旦罷工結束，可能仍需要長達一週的時間才能使零件通路恢復正常運轉，因此，損失數量有可能超過 20 萬輛汽車。」

產業智庫汽車研究中心 (Center for Automotive Research) 副總裁 Kristin Dziczek 說，大部分產能無法彌補，特別是在罷工前每天採三班制生產最受歡迎的皮卡車和大型 SUV 的工廠。

摩根大通分析師 Ryan Brinkman 的數據顯示，罷工讓通用汽車損失了約 16 億美元，他估計通用汽車每天損失 8200 萬美元。

與此同時，罷工者已經進入第 4 週，未能自通用汽車收到每週扣稅後的 1200 美元全額薪水支票。相反地，他們必須靠工會每週撥付的罷工津貼 250 美元維生。

密西根州 East Lansing 的諮詢公司 Anderson Economic Group 估計，由於通用汽車工廠不再需要零件，汽車零件供應鏈上的 75000 名勞工若非被解僱，就是被減薪。該公司預計，如果通用汽車的車廠保持停止運轉，這種影響將逐日擴大。

Rinna 寫道，罷工還延後了原定 12 月開始投產的新型中置引擎 Chevrolet Corvette 跑車。通用汽車在肯塔基州 Bowling Green 的 Corvette 廠在罷工前還有約 1000 輛舊款 Corvettes 要生產。然後，工廠將轉換其設備以生產新版本。Rinna 寫道，現在，通用汽車面臨延後發表新車或者更快地重新組裝工廠的選擇。

他寫道：「任何一種選擇都可能讓通用汽車付出高昂的代價。」