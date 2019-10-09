能源產能、進口來源皆充足 英國：無協議脫歐也沒供給風險

英國政府週二 (8 日) 發布報告表示，即使英國與歐盟最終出現無協議脫歐，在產能充足與多元進口來源的支撐下，英國原油以及精煉石油 (refined oil) 產品也沒有供給上的風險。

英國政府表示，除了可以運用國內大規模產能進行生產，也可自歐洲在內多個國際渠道進口原油，這意味著國內原油供應來源相當充足，並無供給風險。

此外，政府同時也積極與能源當局合作制定應急計劃，並稱將與產業密切合作，確保能制定合宜的風險因應計畫。

由於與歐盟達成協議的可能性越來越小，英國正加緊準備無協議脫歐。

英國通路運輸協會有限公司政策暨公共事務總監 Rod McKenzie 表示，隨著英國脫歐期限逐漸逼近，無論是在能源供給還是食物運送上，很多業務都還沒準備好迎接脫歐，公司成員對所有事物皆感到非常擔憂。

然而，原油貿易公司以及分析師對於能源中斷的擔憂則相對較小。

英國石油工業協會發言人發布聲明表示，雖然已接近脫歐關鍵點，大部分燃料進口基礎設施都是專用的，該工會也已為無協議脫歐制定緩解計劃，該工會表示，雖然脫歐具備的不確定性意味著無法完全減輕風險，但作為負責任的能源營運商，工會成員將竭盡所能，為所有可能性做準備。

能源資訊機構 (Facts Global Energy) 分析師 Steve Sawyer 也指出，對於無協議退歐是否會給能源供應帶來風險，抱持懷疑態度。

Steve Sawyer 表示，燃料供應碰到的唯一問題是，是否需要額外的邊境檢查來降低進口速度，這是為何必須累積庫存的原因，必須消除此類干擾，直到所有問題解決為止。

針對此項問題，英國政府於上述報告表示，由於燃料主要透過碼頭進口，大多數邊境和進口程序將維持不變，並稱若發生無協議脫歐，英國將不再受歐盟石油儲備義務的約束。(註：歐盟規定，成員國的石油儲備應相當於該國 90 天原油或成品油內部平均消費量。)

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)