本週操盤筆記(1006-1013)：美中貿易協商登場、鮑爾談話、Fed 9月會議紀要

本週操盤筆記 (1006-1013)

1. 美中貿易協商登場：

眾所矚目的 10 月美中貿易協商將於本週登場，週一 (7 日)、週二 (8 日) 雙方將於華府先召開「副部長級」協商；而週四 (10 日)、週五 (11 日) 則將召開「高層級」協商，中國國務院副總理劉鶴將與美美國貿易代表萊特希澤 (Robert lighthizer)、美財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 會面。

市場聚焦，中國可能在本週的貿易協商上，同意進一步擴大開放中國金融市場予外資進入，例如取消外資對中國金融服務公司的持股上限，另外，對於外資專利權與版權之保護，中國也可望讓步同意。

上週五 (4 日) 美國總統川普 (Donald Trump) 曾表示，美國希望與中國達成協議，且「兩國達成協議的機會很高」，同日白宮經濟顧問庫德洛 (Lawrence Kudlow) 亦指出，10 月美中貿易協商可能會有「正面的驚喜」。

2.Fed 主席鮑爾發表談話：

週二 (8 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將發表談話，市場關注，在美國公布一系列疲弱的製造業 PMI 數據之後，Fed 是否可能為未來的利率路徑，提供更多降息可能。

上週美國 ISM 公布 9 月製造業 PMI 報 47.8，不僅遠低於預期的 50.5，更創下 2009 年 6 月來最低水準，另外 9 月非製造業 PMI 亦創 3 年新低，報 52.6，遠低於市場預期的 55.1。

雖然 9 月新增非農 13.6 萬人表現仍屬穩定，但考量到新增非農就業屬於經濟循環裡的落後指標，市場經濟學家擔憂，由製造業而來的景氣快速回落，可能開始衝擊到企業的聘僱意願，進而導致非農就業放緩。

3.Fed 公布 9 月利率會議紀要：

週四 (10 日) Fed 將公布 9 月利率會議紀要，揭露 Fed 9 月利率會議上 FOMC 官員們的討論內容，也提供市場進一步觀察 Fed 未來的利率途徑。

Fed 此前已於 9 月再度宣布降息一碼，將基準利率下調至 1.75% 至 2.00% 之利率走廊區間，同時根據 Fed 會後釋出的利率點陣圖 (Dot Plot) 顯示，Fed 官員認為今年內已無降息可能，甚至明年也不具備降息條件。

但此前 Fed 9 月利率聲明亦曾表示，必要時將會採取適當行動維持美國經濟擴張，同時 Fed 也同意，目前美國出口和企業投資表現疲軟，故市場經濟學家認為，在近期一系列美國經濟數據進一步放緩之際，Fed 仍可能於年內降息。

據最新 CME 利率觀察工具 FedWatch 數據顯示，市場預期 Fed 10 月再降息機率高達了 76.4%、12 月降息機率更高達 89.3%。

4. 中國 9 月進出口：

週日 (13 日) 或下週一 (14 日) 中國將公布 9 月進出口數據，而受到美中貿易戰影響，市場預計中國出口表現將持續疲軟。

據美國人口普查局 (United States Census Bureau) 數據顯示，截至今年 8 月止，美國自中國進口之商品總額，已比去年同期減少 432.5 億美元，進口年增率大幅下滑 12.5%。

儘管美中 10 月貿易協商將於本週展開，且可能取得良好進展，但經濟學家仍普遍認為，美國要在短期內同意「全面解除關稅」的可能性仍是較低，短期內全球之貿易前景，估計仍是持續疲軟。