量產就緒？特斯拉上海工廠進入最終測試

根據外媒報導，以特斯拉上海超級工廠曝光的影音內容顯示，特斯拉似乎正在對其生產線進行最終測試。而該段影音播出特斯拉 Model 3 部分車體正沿著生產線輸送，意味著上海超級工廠正在進行最終測試，並為本月全面投產做準備。

特斯拉雖然第三季交車數量不如預期，但仍交付約 97000 輛電動車，超出前一個季創下的 95356 輛的記錄，也比去年同期的 8.35 萬台高出不少。

(圖片: AFP)

今年前三季，特斯拉交車數量已升至 25.5 萬台，超越去年全球的數量。而上海特斯拉若能在本月份順利上線量產，應該能再幫 Elon Musk 紓緩不少未來交車壓力。

此外，近期特斯拉併購一家總部位於加拿大的電池製造設備和工程技術公司 Hibar，特斯拉此次收購案象徵著要開始製造自己的車用電池。

目前，Hibar 官方網站已經關閉，取而代之的是特斯拉接管的一個頁面。公開資料顯示，Hibar 專門為不同工藝過程製做電池專業設備，包括用於混合動力電動汽車、筆記型電腦和類似產品。

近期特斯拉收購電池技術公司 Maxwell，市場認為該收購案可能與特斯拉的新鋰離子電極技術有關。種種跡象顯示，特斯拉正在試圖將電池供應多元化，並加強自身關鍵零組件自製的能力。

特斯拉在與日本松下合作多年後，又將韓國 LG 化學納入為電池供應行列。LG 化學在中國的一家電池工廠已經開始量產，將會向特斯拉在的上海工廠供應鋰電池。

此外，不光在電池方面，特斯拉目前正在申請一項全玻璃無邊框螢幕專利，透過該無邊框螢幕，可以有效減少或消除系統顯示部分和非顯示部分之間邊界的可見性。

根據外媒預計，特斯拉有可能在新車上搭載該技術的螢幕，其他設備也有可能跟進搭載使用。