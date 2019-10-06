義大利乳酪商：歐輸美乳酪關稅恐傷超市獲利 衝擊美國就業

美國對歐盟產品關稅加徵在即，義大利乳酪商 Auricchio 旗下子公司 Ambriola 執行長 Phil Marfuggi 表示，加徵關稅可能導致美國減少進口歐洲乳酪，傷害大型超市獲利，最終影響恐將擴及美國就業。

歐盟輸美商品關稅加徵即將於 10 月 18 日生效，美國將針對乳酪、蘇格蘭威士忌以及法國紅酒一系列歐盟產品加徵 10%-25％關稅，以報復歐盟對空中巴士非法補貼行為。僅管雙方表示有意願進行談判，專家認為短期內削減關稅的機會仍較小。

根據路透社報導，在美國貿易代表署 (USTR) 將奶酪加至歐盟加徵關稅清單後，進口商開始訂購數百萬美元的帕瑪森乾酪 (Parmigiano Reggiano) 和其他硬質奶酪，確保有足夠存貨供應消費者，同時避免價格出現大幅波動。

Phil Marfuggi 同時也是美國乳品進口協會主席，他稱加徵關稅可能導致美國每年減少 30% 的歐盟乳酪進口，總計價值約達 15 億美元，乳酪價格可能因此飆升。

美國最大乳酪進口商之一舒曼乳酪 (Schuman Cheese) 執行副總裁 Ralph Hoffman 表示，關稅將會衝擊當地價格，最終影響層面可能擴及全美就業情況。

他進一步指出，全美包含 Costco(COST-US)、Wegmans，共超過 2 萬家大型超市皆有販售歐洲進口乳酪，這些乳酪為美國企業創造約 35 億美元的收入，並提供約 2 萬個工作職位，關稅所衝擊的層面相當廣泛。

另外，食品零售商 Fresh Market 估計，關稅將影響其 160 家商店 35% 的乳酪產品。該公司乳酪部門負責人 Andrew Harvell 表示，正在等待進口商分攤成本，並稱目前市場的乳酪儲備量足以支撐整個假期季節，之後可能需要透過調漲價格平衡市場供需。

美國貿易代表署週四 (3 日) 告知相關業者，待關稅生效後，運輸途中的貨物將無法享有寬限期，恐怕導致乳酪生產商面臨鉅額成本。

歐盟委員會發言人羅薩里奧 (Daniel Rosario) 表示，此舉首先會對美國消費者和公司造成衝擊，並將使談判和解變得更加複雜。