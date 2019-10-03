企業發新股 內部人賣股 美股供需失衡問題浮現

美股一直存在供需問題，在企業發行股票飆升至 4 年半新高的同時，股票回購量卻呈下降。

TrimTabs Investment 研究數據顯示，9 月總體新企業股票發行，包括二次發行、可轉換債券和 IPO 在內，飆升至 486 億美元，為 2015 年 3 月來的單月最高水平。

TrimTabs 在給客戶的研究報告中說：「9 月的新股發行飆升，表明美國企業正試圖善用居高不下的市場平均價格，以免之後股市或經濟出現更急劇的放緩。」

道瓊工業平均指數在 9 月中旬上漲至 7 月歷史紀錄高點僅一步之遙，隨後回落至月底。在 ISM 數據顯示製造業連續第 2 個月收縮後，道瓊指數週二 (1 日) 大跌 344 點，並在週三 (2 日) 再下跌 494 點或 1.86%。

（圖: TrimTabs Investment）

根據 TrimTabs 對美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 Form 4 文件 (持股變動) 的分析，企業主管也是最大的賣家，因為內部人士上月至 9 月 26 日共釋出價值 142 億美元的公司股票。這是過去 10 年的 9 月最高水平。

TrimTabs 表示，9 月也標誌著今年以來大股東賣股突破 100 億美元的第 6 個月，這是 2006 年以來超過 100 億美元最多月份的一年。

同時，在過去幾個月中，以股票回購和現金併購形式的企業對股票整體需求已經下降。

TrimTabs 說，「美國企業公司幾乎沒有使用太多現金來減少第 3 季的股票流通量。」「儘管有季節性因素會造成影響，但經濟數據也有所減弱，而且全球成長速度放緩的風險也給未來的營運狀況蒙上陰影。」

TrimTabs 表示，第 3 季美企實施庫藏股量為 1459 億美元，僅比第 2 季的 2810 億美元的一半略多，是 2017 年第 3 季來的最低單季總數。

同時，現金合併總額達到 423 億美元，是 5 年多來第二低的單季總額。

企業收購總額超過 1880 億美元，是過去 5 年中第二低的單季收購額。