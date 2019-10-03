全球關稅戰擴大！美對歐盟飛機與農產品加徵關稅最高25%

全球關稅戰煙硝四起，美歐新戰局啟動！美國週三 (2 日) 在世界貿易組織 (WTO) 取得勝利後，美國貿易代表署 (USTR) 宣布，對歐盟輸美商品祭出新關稅，稅率最高 25%。

週三 WTO 裁定歐盟政府非法補貼飛機製造商空中巴士 (Airbus)，批准美國每年對價值 75 億美元歐盟產品課徵關稅。

隨後美國貿易代表署公布一份新的關稅清單，包含對飛機、威士忌與乳酪等歐輸美產品加徵關稅，稅率介於 10%-25% ，新關稅將於 10 月 18 日起生效。

關稅清單摘要如下：

對來自法國、德國、西班牙或英國的飛機徵收 10% 的關稅

對來自英國的單一純麥愛爾蘭和蘇格蘭威士忌、各種服裝和毛毯徵收 25% 的關稅

對來自德國的咖啡和某些器械徵收 25% 的關稅

對來自德國、西班牙和英國的各種乳酪、橄欖油和冷凍肉徵收 25% 的關稅

對來自歐盟多國的某些豬肉產品、奶油和優酪乳徵收 25% 的關稅

達美航空、美國航空等來自美國的航空業者對此舉動表示譴責，認為對歐盟飛機加徵關稅將對航空公司與數萬旅客造成影響。

歐洲首席貿易談判代表 Cecilia Malmstrom 表示，美國新的關稅將是短視近利且適得其反。歐盟不排除可能對美國祭出報復性關稅。