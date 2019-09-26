美日簽署初步貿易協議 汽車關稅留待未來談

美國與日本週三 (25 日) 在聯合國的簽署初步貿易協議，川普表示將為 70 億美元的美國產品打開市場，為美國農民取得巨大勝利。

川普週三 (25 日) 在聯合國中向媒體表示：「根據我們今天宣布的市場准入協議，日本將為大約 70 億美元的美國農產品開放新市場。現在，日本對美國牛肉、豬肉、小麥、奶酪、玉米、紅酒等關稅將大大降低或給予免稅。」

美國總統川普與日本首相安倍晉三 (左) 週三 (25 日) 在聯合國簽署初步美日貿易協議。(圖片：AFP)

川普補充，美日兩國承諾進行價值 400 億美元的數位貿易。除其他規定外，將禁止對影片、音樂和電子書等產品徵收關稅。

川普稱：「這是我們為達成公平互惠的貿易協議所採取的重要步驟，預計在不久的將來，美國將與日本簽署最終、全面性的貿易協議。」

日本首相安倍晉三表示，川普兌現先前的承諾，即在兩國進行談判時不對日本汽車加徵關稅，並且未來也有類似的保證。

美日兩國將就汽車關稅持續討論，日本政府一份聲明提到：「未來談判將尋求取消目前美國對日本汽車 2.5% 的關稅，美國不會對日本汽車實施進口配額。」

美農為最大受益人

美國貿易代表署在一份聲明中表示：美日初步貿易協議將取消或減少對 72 億美元美國食品 / 農產品的關稅，從而幫助美國牛肉、玉米、豬肉和其他農民，但小麥仍將受到配額限制。但是，許多美國產品仍將在數年內逐步淘汰關稅。

簽訂此協議後，預料因美中貿易戰受害的美國農民將成最大贏家，川普表示：「對於我們的農牧民來說，這些錢真是好大一筆。」

萊特海澤表示，美日雙方將真誠合作，並於明年 4 月就該協議的第二階段展開談判。