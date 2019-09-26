重磅回擊！歐盟準備對川普發動 40 億美元關稅攻擊

《彭博社》週三 (25 日) 報導，歐盟 (European Union) 打算以牙還牙，對美國逾 40 億美元出口產品加徵關稅。

針對波音與空中巴士非法飛機補貼問題，美國和歐盟相互指責，雙雙向世界貿易組織 (WTO) 申訴纏鬥長達十多年。

該報導引述多位消息人士透露，歐盟正考慮對美國逾 40 億美元出口產品加徵關稅，涉及一項 WTO 存在 22 年的禁止補貼爭議。

消息人士提到，使用這一戰略的決定尚未達成一致，至少有一個歐盟成員國反對報復關稅想法。

空中巴士受到非法的 (歐盟) 政府補貼裁決，將於 9 月 30 日後才會公布。由於飛機補貼爭端不斷，美國對歐盟商品價值近 80 億美元的關稅清單，最早可能 10 月生效。

針對波音收受美國補貼裁決，WTO 將於 2020 年上半年才會批准歐盟對美進行關稅報復，但因費時過久，歐盟才會考慮引用舊有爭議進行報復。

美歐貿易爭端正逐漸演變為針鋒相對的制裁，美國外交關係委員會高級研究員 Edward Alden 表示：「如果歐盟執意這樣做，這將是對世貿組織規則的又一次打擊。世貿組織的規則旨在防止針鋒相對的關稅報復升級。」

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