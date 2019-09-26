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重磅回擊！歐盟準備對川普發動 40 億美元關稅攻擊

重磅回擊！歐盟準備對川普發動 40 億美元關稅攻擊。(圖片：AFP)
重磅回擊！歐盟準備對川普發動 40 億美元關稅攻擊。(圖片：AFP)

《彭博社》週三 (25 日) 報導，歐盟 (European Union) 打算以牙還牙，對美國逾 40 億美元出口產品加徵關稅。

針對波音與空中巴士非法飛機補貼問題，美國和歐盟相互指責，雙雙向世界貿易組織 (WTO) 申訴纏鬥長達十多年。

該報導引述多位消息人士透露，歐盟正考慮對美國逾 40 億美元出口產品加徵關稅，涉及一項 WTO 存在 22 年的禁止補貼爭議。

消息人士提到，使用這一戰略的決定尚未達成一致，至少有一個歐盟成員國反對報復關稅想法。

空中巴士受到非法的 (歐盟) 政府補貼裁決，將於 9 月 30 日後才會公布。由於飛機補貼爭端不斷，美國對歐盟商品價值近 80 億美元的關稅清單，最早可能 10 月生效。

針對波音收受美國補貼裁決，WTO 將於 2020 年上半年才會批准歐盟對美進行關稅報復，但因費時過久，歐盟才會考慮引用舊有爭議進行報復。

美歐貿易爭端正逐漸演變為針鋒相對的制裁，美國外交關係委員會高級研究員 Edward Alden 表示：「如果歐盟執意這樣做，這將是對世貿組織規則的又一次打擊。世貿組織的規則旨在防止針鋒相對的關稅報復升級。」

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)

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