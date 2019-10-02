WTO裁決通過 同意美國向75億美元歐盟產品加徵關稅

針對存在美國、歐盟間的長期非法飛機補貼爭議，世界貿易組織 (WTO) 今 (2) 日表示，同意美國針對 75 億美元的出口商品向歐盟課徵關稅。同時，也宣布將就美國非法補貼波音 (BO-US) 案件進行裁決，預計明年上半年確定歐盟向美課徵關稅總額。

美國原先計劃對歐盟加徵 112 億美元的關稅，裁決宣布後，根據 WTO 規則，美國將能針對飛機零組件、食物、酒精飲料、機車與腳踏車加徵關稅，作為報復歐盟對空巴的補貼。

不過，市場認為，關於非法補貼的關稅裁決，可能削弱空中巴士 (Airbus) 在美國以及明年波音在歐洲地區的銷售額，甚至進一步打亂全球供應鏈運作模式，兩家全球最大飛機製造商將面臨市場分裂風險，可能在全球經濟下滑之際，加劇跨大西洋地區的貿易緊張局勢。

另外，美國總統川普計劃在 11 月 13 日前決定是否對歐盟汽車與零組件加徵關稅，可能進一步影響 1000 億美元商品價值，為跨大西洋地區的關稅戰帶來升級威脅。

消息傳出後，空巴執行長 Guillaume Faury 發布聲明表示，過去 3 年來，空巴約有五分之二的飛機零組件來自美國，所佔支出總計達 500 億美元，為美國數州提供大量工作機會，擔憂此舉將衝擊美國航空公司，而且可能對美國就業情況產生不良影響。

美國此前擬定一份價值 210 億美元的歐洲商品清單，作為關稅課徵的根據，歐盟則擬定 200 億美元的關稅目標清單。

除此之外，相關消息指出，歐盟正考慮取消 2006 年起實施的外國公司免稅和解協議，不過相關官員認為，撤銷舊裁定恐將事與願違，可能導致美國進一步提高汽車關稅。

針對 WTO 裁決，法國財長 Bruno Le Maire 表示，美國繼續對歐盟加徵關稅將是「經濟與政治上的錯誤決定」，並稱會進一步提出報復舉措，呼籲美國以友好方式解決補貼爭端。

歐盟農業專員 Phil Hogan 也表示，已準備好與美國進行政治接觸，並稱美國迴避歐盟對於爭端的提議「沒有任何意義」，歐盟很快就能針對關稅作出反擊。