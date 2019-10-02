10/15關稅即將上調 逾2500家美企急赴申請豁免

《華爾街日報》週二 (1 日) 報導，10 月 15 日關稅上調日即將到來，多家美國企業趕赴美國貿易代表署 (USTR)，爭取對各式中國進口商品免除關稅，包括冷凍魚、汽車零部件、化妝品和其他產品。

10 月 15 日起，川普政府將已加徵的 2500 億美元中輸美商品關稅稅率，自 25% 上調至 30%。

截至週一 (9 月 30 日) 午夜，已超過 2500 家美國企業趕在申請截止日前，為大約 3.1 萬種中國進口產品向川普政府申請關稅豁免，企求列入 2500 億美元的關稅排除清單。

其中來自明尼蘇達州布萊恩的 Arrowhead Engineered Products 公司提出 1 萬多份排除關稅申請，涵蓋割草機、越野型沙灘車以及其他產品的售後維修零組件。

這些美企提出豁免的理由，多半是該公司無法在中國境外找到替代商品，或是尋找替代品成本過高，威脅自家利潤。

Romaine 首席執行長 Nick Staub 表示，該公司現已完全轉移到中國製造，涉及的工具數量，所需的支出數量，返回美國製造對該公司來說簡直是天文數字。

截至目前，美國貿易代表署 (USTR) 已對 439 項申請做出豁免裁決，約占所有申請 1%。

截至週二上午，共有 61 項請求通過豁免，其中 10 項是蘋果申請的關鍵元件豁免，包括 Magic Mouse 2、Magic Trackpad 2 和 Mac Pro 的電子元件。迄今蘋果的 378 項申請中有 5 項遭拒。

蘋果為 Mac Pro 等產品申請的關鍵元件豁免，15 項有 10 項已通過。(圖片：AFP)

2018 年開始實施的前兩批關稅，美國貿易代表署迄今為止拒絕 13752 項申請中的 61%。其中 31% 申請獲得批准，其餘尚未做出裁決。