El-Erian：Fed可能會再降息 但對經濟沒有什麼效果

安聯首席經濟顧問、經濟學家 Mohamed El-Erian 週三 (2 日) 表示，聯準會 (Fed) 今年可能會再次降息，但不會對美國經濟產生太大影響。

他說：「我懷疑它們是否會降息，因為不這樣做的風險很高，不過我們不應該期望這會實質性地改變經濟前景。」

根據 CME Fedwatch 工具，交易員對 Fed 10 月下旬會議將利率下調 25 基點的可能性為 77%。Fed 於 9 月將基準隔夜貸款利率從 2% 至 2.25% 調降至 1.75% 至 2% 的目標範圍。

在 9 月 ISM 採購經理人指數 (PMI) 跌至 2009 年 6 月來最低水平，連續第 2 個月收縮之前，降息 25 基點的機率低於 50%。

ADP 和 Moody’s Analytics 週三發布的報告還顯示，9 月私營部門招聘的步伐有所放緩，引發對美國經濟健康狀況的進一步質疑。

Mohamed El-Erian。（圖: AFP）

對於曾經為投資巨頭 Pimco 操盤的知名經濟學家 El-Erian 而言，圍繞 Fed 和其他中央銀行的問題，不在於它們是否會在全球經濟放緩的情況下公布「友善」的貨幣政策。

他說，「問題在於它們能否保持效力，」「在我看來，就歐洲中央銀行 (ECB) 而言，它們不僅無效，而且現在反而實際上已對經濟有害。因此請特別注意這一點。」

ECB 上月將其主要存款利率降至創紀錄的負值 0.5%。

El-Erian 表示，儘管他相信 Fed 會降息，但他認為 Fed 必須考慮國內經濟的健康狀況。

他說，「Fed 的確有降息的空間，但是當國內經濟仍表現良好時，真的現在就想使用這個措施嗎？」

事實上，El-Erian 說，他認為國內經濟將阻止美國明年陷入衰退，不必靠非貨幣政策或政府的財政政策。

他說：「讓美國免於經濟衰退的因素，我對此非常樂觀，那就是非交易部門，即美國經濟的國內部門，仍處於良好狀態。」