本週操盤筆記(0923-0927)：多位Fed官員談話、德拉吉聽證、美Q2 GDP終值

本週操盤筆記 (0923-0927)

1. 多位 FOMC 票委發表談話：

在聯準會 (Fed) 於上週宣布降息一碼後，Fed 官員也結束了會前緘默期，而本週多位 FOMC 票委將發表談話，包括紐約分行總裁威廉斯 (John Williams)、聖路易斯分行總裁布拉德 (James Bullard)、Fed 理事克里拉達 (Richard Clarida)、Fed 副主席奎爾斯 (Randal Quarles)。

上週 Fed 宣布降息一碼，將基準利率走廊下調至 1.75% 至 2%，Fed 重申此次為預防式降息的中期貨幣政策調整，並且 Fed 總裁鮑爾 (Jerome Powell) 亦在會後記者會承認，Fed 內部正在研究「擴大資產負債表計劃」，暗示 QE4 之可能，但鮑爾強調，這不會在近期發生。

值得注意的是，Fed 9 月會後釋出的利率點陣圖 (Dot Plot) 顯示，FOMC 官員們預估年內已不會再有降息之空間，且 FOMC 票委們在投票上出現了意見分歧加劇，故市場經濟學家特別關注，本週將要發表談話之 FOMC 票委們對於未來利率政策之展望。

2. 歐洲央行總裁德拉吉發表談話：

與 Fed 貨幣政策同步寬鬆的歐洲央行 (ECB)，也已在 9 月宣布擴大負利率水準、調降存款利率 10 個基點至 -0.5% 的歷史新低，並且將於 11 月重啟 QE 購債每月 200 億歐元。

ECB 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 本週一 (23 日) 將出席歐洲議會聽證，市場關注，德拉吉將在歐洲議會上針對歐洲經濟前景，給予更多展望，且在 ECB 內部保守派反對 QE 聲浪批評下，德拉吉也將向議會解釋本次 ECB 再度 QE 寬鬆之合適性。

3. 美國 Q2 GDP 終值：

本週美國將公布 Q2 GDP 終值，預估將持平於此前公布的修正值 2.0%，顯示當前美國經濟仍表現良好，可能進一步收斂 Fed 的貨幣寬鬆空間。

據美國此前公布的 Q2 GDP 修正值之內涵數據顯示，其中個人消費支出修正值為 4.7%，大幅高於預期的 4.3%，亦高於初值 4.3%，顯示美國 GDP 最重要的組成結構「消費」動能仍相當強勁。

市場經濟學家分析，美國 GDP 組成中「消費」佔比高達 68%，故從 Q2 美國消費動能不減、展望 Q4 聖誕消費季又即將到來的前景來看，美國經濟短期內要出現衰退應仍是較難看到。

4. 歐洲公布 9 月製造業 PMI 終值：

本週一 (23 日) 德國、歐元區將公布 9 月製造業 PMI 終值，市場預期，9 月製造業 PMI 將出現小幅反彈，其中歐洲經濟核心國的德國 9 月製造業 PMI 可望自 43.5 回升至 44.3，仍將第 9 個月落在 50 以下的景氣衰退區。

而以歐洲整體製造業景氣來看，歐元區 9 月製造業 PMI 終值也估計將自 47.0 回升至 47.3，反彈力道仍屬疲軟、製造業之景氣動能仍差。

市場經濟學家分析，由於美中貿易戰所帶來的中國經濟放緩，導致來自中國的需求減弱，故傳統上與中國具有高度經貿關係的中國貿易夥伴國，就首當其衝的衝擊到經濟前景，從歐洲央行與近期的亞洲央行降息潮，即可見一斑。