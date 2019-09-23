市值逾100億美元的IPO雲端軟體股 今年史上最多

2019 年並不是科技股 IPO 數量最多的一年，但以雲端軟體產業來看，今年卻是史上最多。

在 Datadog (DDOG-US) 於上週四 (19 日) 掛牌上市暴漲後，這家分析和監控工具的軟體提供商，已成為第 4 家 2019 年上市、市值至少達到 100 億美元的雲端軟體公司；另外 3 家則是視訊會議公司 Zoom (ZM-US)、聊天 APP Slack (WORK-US) 和網路安全廠商 Crowdstrike (CRWD-US)。

Datadog 新上市後，令市值百億美元俱樂部中的雲端軟體公司家數達到 16 家。儘管這些企業中有 14 家自 2012 年初以來已經上市，但 2019 年卻是首度有 2 家以上的公司價值達到 100 億美元。

華爾街分析，這表明只要這些企業的財務狀況合理即可，並不需要已經實現鉅額獲利，市場就願意為高成長的雲端軟體個股買單；但以共享經濟為主的新創股如 Uber (UBER-US)、Lyft (LYFT-US) 和 WeWork，市場則正是快速避開。

SaaStr 分析師 Jason Lemkin 表示，雲端市場將不斷向更多類別伸出觸角，從而擴大整體市場。根據 Gartner 的數據，今年全球公共雲端服務市場將成長 17.5%，達到 2143 億美元。這些資金正分散在許多領域，包括生產力 app、開發者工具、安全性和後端基礎結構。

Lemkin 指出，「有太多雲端產業可以創造出 10 億美元的年營收，所有 IPO 個股都可望實現這個目標，至少目前這些雲端類股的表現都很好。」

2019 年的上市陣容對投資人特別有吸引力，因為大多數的企業顯示出很高的客戶續約率，這意味著它們在銷售和行銷方面的表現非常出色，不僅集客度很高，而且合約數量還在不斷增加。

Datadog 最近一季創下 151% 的續約率，也就是一年前花費 100 美元的客戶現在的支出為 151 美元；而截至 1 月止，Crowdstrike 的續約率是 147%；Slack 是 143%，Zoom 有 140%。

根據 Redpoint Ventures 的 Tomasz Tunguz 統計，根據對 600 位受訪者的調查，任何續約率在 140% 以上的企業都位居訂閱業務的前十名。

Tunguz 在 8 月 26 日發布的有關 Datadog 申請 IPO 的報告中寫道：「最近出現一系列以產品為驅動力的企業，這些企業擁有龐大的客戶群，並擁有巨大的客戶擴展力和出色的銷售效率，Datadog 也不例外。」

在截至 6 月當季，Datadog 營收成長 82%，達到 8300 萬美元，與 2019 年上市的同業並駕齊驅；Zoom 最近一季公佈了 96% 的營收成長率，僅次於 Crowdstrike 的 94%；Slack 相對落後，為 58%。

快速擴張和高續約率帶來了高本益比以及更大的風險，據 FactSet 數據顯示，以股價營收比作比較，Zoom、Crowdstrike 和 Datadog 是目前為止整個美股最昂貴的軟體公司，每家企業的價值都達到或超過其營收的 39 倍。

值得警惕的是，這些雲端軟體股的早期投資人可能會希望部分獲利入袋為安，從而有可能在市場上湧現大量新股，並相應地出現股價下跌。

另外，Zoom 的 IPO 鎖定期將於下月到期，這為許多內部人士提供了首次出售的機會，該股較 4 月的 IPO 價格上漲超過 100% 以上；而 Crowdstrike 的鎖定期在 12 月到期。

Slack 選擇直接上市，因此投資人可以立即賣出股票，自 6 月掛牌以來，賣壓始終源源不絕，Slack 股價已低於其 26 美元的參考價，並且在過去 3 週中已經下跌了五分之一，儘管其中至少有部分原因可以歸因於微軟 (MSFT-US) 更新其 Teams 產品來應對 Slack。

瑞穗證券分析師 Gregg Moskowitz 在 9 月 12 日的報告中寫道：「我們認為，微軟的 Teams 服務競爭力大大降低了 Slack 的定價能力，並限制其企業滲透的機會。」