植物性肉類市場 Beyond Meat寶座可能拱手讓給泰森食品

得益於與速食業的合作,Beyond Meat Inc. (BYND-US) 和 Impossible Foods 是植物性肉類中成長最快的企業,但 CFRA 的 Arun Sundaram 表示,泰森食品公司 (Tyson Foods Inc.) (TSN-US) 可能提出更健康的選擇而後來居上。

Beyond Meat 和 Impossible Foods 的蛋白質產品近日在速食業菜單上閃現,例如肯德基的人造炸雞和漢堡王的 Impossible 華堡。

肯德基是百勝餐飲 (Yum Brands Inc.) (YUM-US) 旗下品牌;漢堡王則是 Restaurant Brands International Inc. (QSR-US) 的一部分。Impossible Foods 仍為私營企業。

Sundaram 說,正是這些合作夥伴關係讓這兩家企業在植物性肉類領域佔據了優勢。

CFRA 指出:「由於速食服務餐廳的需求,我們預測未來幾年,Beyond Meat 和 Impossible Foods 將繼續成為這個領域中成長最快的企業。」

Beyond Meat 於 5 月 2 日 IPO 收於 65.75 美元。該股週五 (20 日) 收於 155.26 美元。

但是,泰森食品可以透過更健康的產品並利用其在整個供應鏈中建立的全球供應鏈來跨入這個領域。

泰森已推出 Raised & Rooted 品牌,同時生產以植物為基礎的產品,以及動植物蛋白的混合品。該公司還投資了以植物為基礎的海產公司 New Wave Foods。

Sundaram 寫道:「它的牛絞肉和植物性肉餅專門針對『彈性肉素者 (flexitarian)』群體,也就是會購買肉類和肉類替代品的消費者。」

他說,「這種肉餅在競爭中脫穎而出,不僅是因為它是肉類和植物類漢堡的混合,而且因為與傳統 80/20 牛肉漢堡和其他漢堡相比,它似乎是市場上最健康的選擇。它的蛋白質含​​量相當植物性漢堡,與 Beyond Meat 和 Impossible Foods 提供的漢堡近似,但總脂肪和飽和脂肪少得多。我們認為,越來越多消費者開始關注成份說明,並且意識到許多植物性產品的健康程度不如他們最初想像的那樣,這就是泰森可以脫穎而出的原因。」

無論哪個公司稱霸植物性肉類領域,它將面對越來越多的品牌競爭。CFRA 指出,Hormel Foods Inc. (HRL-US) 已推出新產品 Happy Little Plants。雜貨商 Kroger Co. (KR-US) 正在推出自有品牌 Simple Truth Plant Based。家樂氏公司 (Kellogg Co.) (K-US) 的 Morningstar Farms 品牌推出 Incogmeato,該產品將於 2020 年初在雜貨店和餐飲服務中現身。

CFRA 寫道:「在這 3 家企業中,我們認為 Kroger 的新產品將對銷售成長產生最大的正面、短期影響,因為它是首家推出其全部植物性產品系列的主要食品雜貨商。」

Sundaram 寫道,Morningstar Farms 目前在該類別中在美國市場的市佔率最高,但隨著新品牌的加入,它的市佔率將繼續流失。美銀美林分析師寫道,由於它在貨架上的長壽,因此 Morningstar 也是最受消費者認可的品牌,其辨識率約達 60%,而 Beyond Meat 為 40%,Impossible Foods 為 30%。

Conagra Brands Inc. (CAG-US) 也在加強對 Gardein 品牌的支持,因為它嗅到全素及素食領域的商機。

美國銀行分析師在報告中寫道,「對於 Conagra 和 Kellogg 來說,我們相信長壽品牌像是 Gardein 和 Morningstar Farms 的振興,可能需要更長的時間來生產與 Beyond Meat 或 Impossible Foods 相當的產品,」「因此,我們預計,任何一種作為『植物性蛋白質市場破壞者』的股票價格上漲都是短暫的。」

美國銀行將 Conagra 股票評級定為買進,Beyond Meat 的股票評級為中性,而 Kellogg 的股票表現落後大盤。

CFRA 表示,即使植物性食品領域中有更多玩家,公司也不必擔心此類產品會被「商品化」,因為開發這些產品的研發水平很高。

Sundaram 寫道:「展望未來,Beyond Meat 將努力吸引更多經驗豐富的高級管理人員快速建立量產規模,因為製造能力似乎是最大的短期制約因素。」

過去三個月 Beyond Meat 股價下跌 6%,泰森上漲 11.1%,Hormel 股價上漲 3.3%。Kroger 股票上漲 11%,Kellogg 股票上漲 15.5%。標準普爾 500 指數同期上漲 1.3%。