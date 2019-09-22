潛在指數顯示 美股即將再創新高 標普上看3800點

美股離紀錄高點只有一小段距離，在經歷過艱難的 8 月走勢後一路爬升，標準普爾 500 指數週五 (20 日) 離 7 月高點約 1.2%。

TradingAnalysis.com 創始人 Todd Gordon 說，一個市場廣度指標表明美股新高即將來臨。

他指出，「也就是漲跌趨勢線，在紐約證券交易所 (NYSE) 交易的上漲股票數量減去下跌股票數量。藍色線型是 2019 年初的走勢，在標普達到此處之前，漲跌趨勢線曾創下新高。因此，這條趨勢線可說是標普指數的領先指標。」

Gordon 現在看到類似的情勢再度出現，漲跌趨勢線再度創下新高，而標普 500 指數回落。他預計標普指數將很快追上漲跌趨勢線，並突破 7 月 26 日的歷史高點。NYSE 的漲跌趨勢線的交易量也支持他的理論：交易量創下新高，而標普並沒有。

他說，「因此，交易量正在增加，上漲家數也在增加，上漲家數減去下跌家數之差正在減少。我認為標普指數即將再創新高。」

Gordon 說，一旦標普 500 指數突破新高，上方阻力點會在 3800 點。他說，這可能要花一兩年的時間才能達到，但總體動能將支撐指數進一步走高。

Strategic Wealth Partners 總裁 Mark Tepper 也認為美股似乎可能會上漲。

他說，「市場確實極具韌性。從歷史上看，9 月是一年中最糟糕的月份之一，但標普指數本月以來已上漲約 100 點。因此，一方面會繼續聽到有關全球成長放緩的消息，但另一方面，只要消費保持堅挺，就真的沒有任何跡象表明美國會出現衰退。」

不過，他說，美股若真正突破新高，就需要發生兩件事：美國需要達成貿易協議以加強投資人、消費者和 CEO 們的信心，而與 2020 年大選有關的政治不確定性也需要消退。

Tepper 說：「我個人認為，在克服這兩個不利因素之前，美股會橫盤緩步走升。」