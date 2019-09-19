展望看俏 台積電今除息 開盤秒完成填息

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今年起實施季季配息，第 1 季配息 2 元，今 (19) 日進行除息交易，由於下半年營運可望逐季成長，後市展望看俏，加上半導體展題材帶動，開盤隨即衝上 268 元，成功完成填息，也帶動台股表現。

台積電 8 月營收達 1061 億元，再寫歷史新高，月增 25.2%，年增 16.5%，7、8 月營收已達 1908 億元，第 3 季營收表現可望順利達陣，甚至不排除超標。

台積電第 4 季營收展望也正向，預期營運將持穩向上，下半年逐季成長，而近期蘋果新機 iPhone 11 發表後預購情況優於預期，其中平價機種 iPhone 11 頻頻追單，市場看好供應鏈營運表現，而台積電做為主晶片供應廠商，營運將直接受惠。

另一方面，中國中國挖礦公司比特大陸甫發表的第三代 AI 晶片 BM1684，該晶片採用 12 奈米製程，隨著比特幣價格走穩，屆時虛擬貨幣相關需求，也將有助台積電第 4 季營運。

台積電當日走勢圖

受惠中長期半導體需求支撐，加上半導體展開幕、市場也押寶除息行情，資金持續湧進，帶動台積電昨 (18) 日股價再創還原權值新高，一度衝上 269.5 元，市值更攀升至 6.988 兆元，逼近 7 兆元關卡。



