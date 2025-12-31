鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-31 17:51

今 (31) 日是 2025 年最後一個交易日，台股加權指數成功站上 28963 點與台積電 1550 元同創新高，畫下完美句點。然而在社群媒體 Threads 上，網友熱烈討論一段舊聞。現為中華大學兼任講座教授杜紫宸 2016 年曾發出警告，宣稱台灣若不開放中資入股，IC 技術人才將大量外流，產業恐怕會在 2025 年徹底消失。經濟部舉出四大大亮點回應，強調如今時限已到，台灣半導體業不僅存活下來，更成為世界不可或缺的「矽盾」。

經濟部長龔明鑫指出，台灣半導體產業如同冠冕上的明珠，目前正將量能布局全球。經濟部並分享 2025 年半導體產業數據：

1. 出口總值創紀錄

今年台灣全年出口總值有望首度突破 6,000 億美元大關，創下歷史新高！其中電子零組件及資通訊產品（AI 伺服器等）佔比超過 7 成 (財政部今年 1-11 月統計)，台灣跟上全球 AI 浪潮。

2. 晶圓代工與封測雙冠王

台灣續蟬聯全球第一，今年晶圓代工產值預估突破 4.3 兆元新台幣，封裝測試產值也來到約 7,100 億元。

3. 先進製程根留台灣

領先全球的 3 奈米已穩定產量；最尖端的 2 奈米也如期於今年底量產。台廠加速全球布局，建立非紅供應鏈。

4. 千家規模的完整生態鏈

台灣擁有世界密度最高、運作最具效率的半導體聚落。從 IC 設計、記憶體到超過 1,000 家以上的設備與材料供應商，滿足國際大廠需求。

立委林楚茵回顧 2016 年的報導，直言當年中國紫光集團氣焰囂張，甚至放話要買下台積電 (2330-TW) (TSM-US) 與合併聯發科 (2454-TW)。所幸 2016 年蔡英文總統接任後擋下中資入侵，危機才得以解除。她更以股價對比，10 年前台積電 (2330-TW) 股價約 150 元，如今已站上 1550 元，10 年飆漲超過 10 倍。

這 10 年來，台灣透過完整的半導體生態鏈，滿足了國際大廠的需求。從 IC 設計、記憶體到精密材料，展現了世界密度最高、運作最具效率的產業聚落。