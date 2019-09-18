國銀首例！台企銀違反豪宅信用管制 遭央行開罰100萬元

台企銀 (2834-TW) 今 (18) 日晚間公告，承做豪宅貸款給予客戶寬限期遭央行開罰 100 萬，這也是央行 2010 年實施選擇性信用管制後，首次有銀行因違規而遭罰的案例。

台企銀表示，該案是去 (2019) 年高雄某位借款人以名下店面設定抵押，向台企銀申請貸款，該店面當時交易價格約 7000 多萬，但借款人表明只需借款約 2000 多萬，台企銀因此取鑑價價格較低的 3000 多萬，給予借款人約 2000 萬融資，並給予 2 年寬限期。

根據央行對於豪宅信用貸款的定義，雙北市以外的國內地區住宅，只要鑑價或買賣價格其中一項高於 4000 萬就屬於豪宅，一律不能給予寬限期。

據了解，該案遭央行裁罰主要是台企銀與主管機關對於豪宅價格認知有落差所致，由於央行認為該店面交易價格高達 7000 萬，屬於豪宅範圍範圍，依規定不能給予寬限期。

但台企銀高雄分行認為，該案鑑價價格最低僅 3000 萬，非屬豪宅管制範圍內，因此放行提供借款人融資並提供兩年寬限期。

金融圈人士說，實務上央行對於情節輕微或初犯的案例，通常會以道德勸說的方式勸導，研判央行首度對銀行開罰，可能是情節不輕或是屢勸不聽，才會遭央行開罰，但台企銀對於此一說法則鄭重否認。