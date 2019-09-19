海外資金匯回專法上路滿月 6案遞件申請 金額估約10億元

海外資金匯回專法上路迄今已滿一個月，財政部統計，目前共有 6 案申請資金匯回，累計申請匯回的金額共約 10 億元，其中有 3 案已經完成審核。

財政部官員表示，目前申請的 6 案中主要以企業為主，僅 1 案是個人申請資金匯回，其中 3 案已經完成程序審核，合計匯回金額約 4 億元；另有 3 案還在審查中，累計申請金額約 6 億多元。

海外資金匯回專法 8 月 15 日正式上路，專法實施期間為兩年，第一年匯回稅率 8%、第二年稅率 10%，稅率採「先課後退」制，意即匯回資金如就政府指定產業進行實質投資，完成投資並通過審核可再享稅率減半，稅率可分別降至 4%、5%。

另外，未實質投資部分需存入專戶，5 年後才能分批提領，其中未投資金額有 25% 可投資指定金融商品、5% 可自由運用，但為杜絕匯回資金流入不動產市場炒作，專法也針對資金用途與投資項目劃定嚴格紅線，包括不能將資金用來購置自用不動產，也禁止投資不動產投資信託 (REITs) 與不動產資產信託 (REATs)。

為迎接海外資金回流潮，金融業除積極爭取台商開立資金信託專戶外，銀行也開始動起來攜手會計師等稅務專家，展開巡迴講座爭取台商資金匯回商機，並針對可投資金融商品，強化產品線優勢，希望能取得先機挹注獲利表現。