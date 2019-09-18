日韓貿易戰、香港反送中 8月日本外國遊客人數衰退

日本政府觀光局 (Japan National Tourism Organization，JNTO) 在週三 (18 日) 發布了最新數據。2019 年 8 月到日觀光的外國遊客人數，推估較去年同期減少 2.2% 至 252 萬 100 人。這也是繼日本觀光受到颱風及北海道地震影響的 2018 年 9 月以來，在相隔 11 個月後再度出現下滑的情形。另外，由於日韓關係惡化的緣故，造訪日本的南韓遊客出現大減。而中國遊客人數則維持著上月穩定的增長。

南韓民眾的抗議日本活動。(圖片：AFP)

8 月赴日觀光的南韓遊客，年減 48% 至 30 萬 8700 人。滑落到 2016 年 5 月 (30 萬 2088 人) 以來，近 3 年 3 個月的低水準。JNTO 表示「由於近來的日韓情勢，在日本旅遊方面出現較為節制的動向」。

自從日本政府在 7 月起，就出口至南韓的氟化聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫等，用於半導體及 OLED 面板生產的關鍵原料進行嚴格管制，抵制日貨行動就在南韓如火如荼的展開。除了日本製的服飾及啤酒等，日本旅遊也遭鎖定，成為抵制日貨的目標之一。

在今年 7 月，南韓的訪日人數只少於中國遊客排名第 2。但是到了 8 月，已被來自台灣的遊客超前，跌至第 3。

8 月訪日的中國遊客年增 16.3% 至 100 萬 600 人，延續上月 (105 萬 500 人) 超過 100 萬人的態勢。這是新增航線與航班增加的緣故，也與日本 1 月起在個人簽證查驗的條件放寬有關。

反送中抗議活動一度造成香港機場關閉。(圖片：AFP)

在其它國別及區域方面，台灣增加 6.5% 至 42 萬 300 人、美國增加 14.3% 至 11 萬 7800 人、越南增加 27.7% 至 4 萬 3700 人。因反送中抗議活動，造成機場一度關閉的香港，減少了 4% 至 19 萬 300 人。