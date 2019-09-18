川普計劃 撤銷加州自行制定油耗標準的權力

外電報導，美國總統川普總統預計於週三 (18 日) 撤銷加州自行為汽車和輕型卡車制定汽車油耗標準的權力，表示只有聯邦政府才有權管理溫室氣體排放標轉以及燃油的效率。

近期以來，美國司法部對加州與四家汽車製造商的協議進行了反壟斷調查。由於該協議的排放標準及較川普政府的規定更為嚴格，環保署便宣布要撤銷加州自行制定汽車油耗標準的權力。

美國環保局局長 Andrew Wheeler 表示：「我們接受聯邦制和各州的作用，但聯邦制並不意味著一個州可以決定國家標準規則。」此外，Wheeler 也表示川普政府將於「不久的將來」制定一套全國通用的燃油標準。

報導中認為，此舉有可能引發加州與聯邦政府之間的大型法律糾紛，使汽車製造商陷入長期的不確定狀態，並引發該國汽車市場動盪。部分加州高級官員及環保團體揚言要採取法律行動，阻止環保署將權力收回。

早先，美國國會在 1970 年通過了「清潔空氣法」，賦予加州自行制定較嚴格的排放標準的權力。長期以來，加州持續要求汽車製造商推行較少廢氣排放且油耗效率較高的汽車。目前，已經有 13 個州和哥倫比亞特區採用加州的標準。

加州領導人表示，將捍衛自己的自治權。他表示，雖然白宮已經放棄了對減少排放和應對全球變暖的責任，但加州加強了這方面的措施。「如果被收回權力，可能對我們孩子的健康和我們呼吸的空氣造成破壞性後果，我們將對抗這一最新嘗試並捍衛我們的汽車排放標準。」