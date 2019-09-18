世界銀行行長：全球經濟放緩程度加劇 超出預期

外電報導，世界銀行行長 David Malpass 表示，全球經濟放緩的程度加劇，將會超出先前預期。此外，大量的負殖利率債券也表明了未來經濟成長的放緩。

Malpass 在週二 (17 日) 表示，近期的情況表明，2019 年全球經濟成長速度可能低於該行在 6 月預期的 2.6%。此外，今年全球名義 GDP 成長率也預期放緩至不到 3%，相較 2017 年和 2018 年約 6% 的成長速度大幅度減少。

Malpass 認為，目前全球大約有 15 兆美元的債券利率為零或負數，表明投資者接受「未來幾十年的回報率非常低或甚至為負的市場假定」，並且，「這種凍結的資本意味著未來成長的放緩」。

這是 Malpass 在 4 月份上任以來的首次重要公開對話。在世界銀行和 IMF 年會將於下月召開之際，全球的經濟前景黯淡。IMF 將在最新的「世界經濟展望」中更新經濟成長預測，在 7 月份，IMF 已經將今年的全球經濟成長預測下調至 3.2%，是金融危機以來的最低。

另一方面，Malpass 也表示，全球經濟成長放緩的情況下，中國的經濟放緩十分名顯，同時，阿根廷、印度和墨西哥也呈現「大幅下滑」，整體發展中國家的經濟情況「令人失望」。

而歐洲部分地區正在經歷經濟衰退或是接近衰退，德國和英國經濟萎縮近四分之一，義大利和瑞典的經濟則經歷了「幾個季度的停滯」。

Malpass 表示，大量資金鎖定在低利率的債券上，資本投資不溫不火，意味著「隨著當前資本存量的惡化和疲憊，經濟成長將維持放緩，尤其是在發展中國家。這對世界銀行來說是一個挑戰。」

由於美國總統川普的貿易戰增加了消費者和企業面臨的不確定性，全球各國央行持續努力應對疲弱的經濟成長。有鑑於這樣的經濟情勢，美國聯準會在 7 月份進行了十年來的首次降息。