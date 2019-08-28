下半年陸客估少40萬人次 觀光局推本土訂房網上線拓客源

中國限縮陸客來台，觀光局預估下半年陸客將少 40 萬人次，交通部觀光局除端出四大因應措施，本土品牌 OTA「台灣旅宿網訂房平台」今 (28) 日也正式上線，免收任何上架手續費。交通部長林佳龍表示，盼可幫助合法業者擴大客源，並進行行銷轉型，建立自有品牌。

林佳龍表示，鑑於自由行旅遊消費型態改變，消費者已高度依賴訂房平台，而旅宿業者與國內外 OTA 合作行銷，卻須支付近 2 成的高額平台上架手續費，壓縮廠商經營利潤。

目前，台灣旅宿業共 1.2 萬多家，客房數超過 23 萬間，因此，觀光局推動建置本土品牌的「台灣旅宿網訂房平台」，主動協助旅宿業者擴大客源，並提升台灣旅遊業市場競爭力，另外，還設計「合法旅宿標章」，讓消費者更容易辨識，確保住宿權益。

另外，因應陸客縮減，觀光局也針對國際觀光客端出四大策略，第一、研擬更開放、更簡便的簽證措施，如推動泰、菲、俄等國試辦免簽期，調整為每 2 至 3 年檢討 1 次。第二、提高包機補助，提昇來台運量，為鼓勵日韓二、三線城市旅客包機來台，包機獎助金額調高 10%。

第三、與航空公司研商鼓勵新闢航點或增加航班的措施。第四、引流國際旅客至中南部旅遊，至高鐵海外特約經銷商購買高鐵單程乘車券，目的地為台中以南，享有一次同區間第 2 人車票免費優惠，兌換期至明年 4 月 30 日。

交通部表示，擴大國際觀光客市場計畫仍需經過行政院討論，詳細方案尚未出爐，無法評估正確經費金額。