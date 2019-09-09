香港8月觀光業受創嚴重 旅客年減幅度為SARS以來最大

據《彭博》報導，隨著香港抗議活動進行到第 15 週，香港旅遊業遭遇自 2003 年 SARS 疫情以來最大的打擊。

香港財政司司長陳茂波週日 (8 日) 發表部落格文章，稱 8 月份前往香港的旅客，較去年同期下滑近 40%。他表示，部分區域的酒店入住率下降了一半以上，客房房價跌價約 40%-70%。

《彭博》根據香港旅遊局匯編的數據顯示，這是自 2003 年 5 月以來，遊客人數年減幅度最大的一次，當時在疫病爆發期間旅客下降了近 70%，並奪去數百人的生命。

(圖表取自彭博)

陳茂波表示，過去數月所發生的社會事件，特別是持續不斷的暴力衝擊，嚴重打擊了香港作為安全城市及商貿、航空和金融中心的國際形象，重創當地經濟，其中旅遊、零售和酒店業方面遭受的打擊尤為嚴重。

他指出，最令人擔憂的是，這種情況不太可能在不久的將來扭轉局面。

這段期間其他經濟數據表現也不好，香港 7 月份零售額年減 11.4%，這是抗議活動所影響的第 1 個月。而中小企業的情緒創下歷史新低，第 2 季香港經濟整體萎縮 0.4%，增加了技術性經濟衰退的疑慮。

香港特首林鄭月娥上週宣布撤回《逃犯條例》修訂，但是抗議活動並沒有減弱的跡象，週日晚間警方繼續發射催淚瓦斯鎮壓。

港股週一 (9 日) 高開低走，午盤維持在平盤附近。在銅鑼灣經營商場的希慎興業 (0014-HK) 和九龍倉集團 (0004-HK) 股價下跌超過 1.6%，永利澳門 (1128-HK) 下跌 3.3%，酒店運營商香格里拉亞洲 (0069-HK) 跌 2.4%。

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