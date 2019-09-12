《韓聯社》12 日報導，根據南韓關稅廳 (海關) 所統計 9 月 1 -10 日期間，自日本進口的啤酒及清酒的進口金額，分別較去年同期減少了 99.9% 與 63.7%。

此外，同期間還有多項日本進口商品，也紛紛出現大幅下滑的現象。例如菸品減少 92.7%、寵物飼料減少 90.4%、美容儀器減少 83%、錄影機減少 70.9%。

過去南韓從日本進口的加工食品和化妝品，在金額上一直維持著上揚的局面。不過自今年 8 月起，這類日本產品的進口額就開始呈現衰退。

日本在 7 月初開始，於出口到南韓的氟化聚醯亞胺、光阻液、氟化氫等 3 種，用於半導體及 OLED 面板生產的關鍵化學品實施嚴格管制。並在 8 月初決議將南韓從出口白名單剔除，且於 8 月 28 日正式生效。

南韓抵制日貨發酵！菸酒等多項商品進口大幅滑落。(圖片：AFP)

為此，南韓民間掀起抵制日貨與日本旅遊的浪潮，也是造成日本進口商品下滑的主因。

南韓政府智庫的南韓文化觀光研究院，也在日本展開出口管制後，針對日本旅遊實施了問卷調查。

根據該院在 11 日所公布的結果，原本計畫到日本旅遊的南韓民眾，有 69.3% 已經取消原訂行程。在理由方面，有 93.2% 回答因為「近來日韓兩國關係惡化」。

另外，在這項問券調查中，回答取消日本旅遊的南韓民眾當中，有 43.8% 將改為南韓國內旅遊，有 39.2% 表示將轉往台灣、越南、香港等其他國家。