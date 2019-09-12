印尼經濟部長：需要防範川普的推文擾亂經濟

印尼財政部長 Sri Mulyani Indrawati 表示，印尼需要「更好的免疫系統」以抵禦外部風險，包括美國總統川普的推文，這些推文對印尼經濟前景帶來影響。

Indrawati 週四 (12 日) 在雅加達的一個論壇上表示，印尼正面臨著許多不確定因素，包括美中貿易戰、保護主義、英國脫歐、商品價格波動、中國經濟成長放緩、地緣政治和氣候變化等。

在兩次修改了對今年經濟成長的預測之後，她表示，印尼必須維持財政轉換空間，「因為無法保證世界將維持積極正向成長」。

「川普發布的每條推文都會影響市場情緒，以及經濟前景預測，」Indrawati 表示：「為應對可能的全球溢出效應，我們需要開發更好的免疫系統來預防這種傳染。」

Indrawati 說，印尼預計將在未來 25 年內成為世界第五大經濟體。預計到 2045 年，人口將從現在的 2.65 億增長到 3.19 億。而根據世界銀行的數據，印尼去年人均收入為 3,840 美元，預計在 2045 年將達到 23,199 美元。

不過，Indrawati 也警告表示，印尼的崛起仍然不能得到保證。「為了實現這一目標，我們需要解決基礎設施、人力資本、科技、政府官僚機構、空間規劃以及經濟和金融資源問題。」

此外，她也表示：「需要更加友好的法規來提高印度尼西亞的生產力和競爭力。」

Indrawati 指出，總統 Joko Widodo 呼籲改革並消除限制經濟的「手銬」。Indrawati 表示，目前印尼當局正在審查大約 70 項被視為妨礙投資的法律。