〈日韓貿易戰〉針對日本的出口限制 韓國向WTO提出申訴

韓國於周三向世界貿易組織 WTO 就日本的出口限制提出申訴，此舉無疑會讓兩國已持續多日的貿易衝突更加激烈。

此次申訴始於東京當局開始限制向首爾出口三種主要工業原料的兩個多月之後，該原料對於晶片和顯示器的生產至關重要，且可能對韓國的關鍵產業產生嚴重打擊。

南韓貿易部長柳明熙在新聞發布會上表示：「韓國決定以日本對晶片和顯示器的三種重要原料進行出口限制，向 WTO 提起訴訟。」

「日本的措施是一種直接針對韓國的歧視性行為，在我們法院就戰時徵用工做出裁決後出於政治動機的反擊。」柳明熙補充說。

東京當局此舉措被普遍認為是對去年韓國最高法院裁決的報復，該裁決下令日本公司須對日本 1910 年至 1945 年殖民統治期間的韓國強迫勞動受害者進行賠償。

日本聲稱，當兩國在 1965 年實現外交關係正常化時，所有賠償都得到了解決

日本接著在 8 月 28 日正式將韓國從其享有貿易優待的白名單中刪除，此舉使 1000 多種工業原料受到更加嚴格的出口管制。

韓國持續警告日本在 7 月實施三種材料的出口限制後不久將向 WTO 提出申訴，並聲稱日本政府違反了關稅與貿易總協定 (GATT) 的第 11 條。

此條款表明除非該產品對國家安全產生嚴重影響，否則不得對其出口進行管制。

「日本也違反了透過監管交易以實現一致、公平且合理的貿易規則的義務。」柳明熙補充說。

根據南韓產業通商資源部稱，向 WTO 投訴後，韓國和日本必須在未來兩個月舉行雙邊會談以解決這一問題。

如果兩者未能縮小分歧，WTO 組織爭端解決機構將設立一個小組，以深入了解案件。專家表示，整個過程預計需要三年多的時間。

自 7 月初出口限制以來，日本自 7 月以來僅允許向韓國運送三批受管制物品，其中兩批為光阻劑，一批為蝕刻氣體。

該投訴將不包涵日本將韓國排除於白名單之外此措施。

「我們首先將針對較為緊急的事項，然而，投訴的範圍也可以根據情況而擴大。」部內的一位官員表示。

除此之外，韓國也預期在近日將日本從其受歡迎的貿易夥伴名單中剔除。

該部的另一位官員表示，首爾當局調整白名單的舉動不會影響向 WTO 的投訴。