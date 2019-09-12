今夜ECB政策前瞻：QE及一籃子刺激措施箭在弦上！

今 (12) 日台灣晚上 7:45 分，歐洲央行 (ECB) 將宣布最新的貨幣會議結果。會後 ECB 主席德拉吉 (Mario Draghi) 將公開發表談話，這也是他任內最後一次主持會議。市場預期 ECB 將宣布一籃子寬鬆措施，不過寬鬆程度是否如市場的高度期待，將左右歐元表現。

歐元區經濟搖搖欲墜，急需 ECB 伸援手

市場對於本次的會議寄予厚望。自上次 7 月的 ECB 會議之後，歐洲經濟普遍加速惡化，歐元區製造業 PMI 創下 7 年來最低，德國第二季 GDP 已經落入負成長，第三季將陷入技術性衰退的預期甚囂塵上。

歐元區製造業 PMI (來源: Trading Economics)

此外，歐洲通膨創下 3 年新低，遠低於 ECB 目標整整 1%，顯示歐洲正面臨歐債危機之後，最差的經濟寒冬。汽車產業受挫、全球貨幣戰、英國脫歐等，都讓歐元區前景更加黯淡。

市場預期，ECB 今晚也將宣布調降今、明兩年的經濟成長預估值，GDP 這兩年可能都僅有 1% 左右。而這也加深市場對於 ECB 擴大寬鬆政策的期待。

ECB 可能推出一籃子政策，QE 箭在弦上

市場普遍預期，ECB 除了降息，還將推出一籃子的刺激措施：

1. 調降存款利率：分析師預估，降息的幅度至少有 10 個基點以上，並承諾更長時間維持低利率，給出更寬鬆的前瞻指引。

2. 補貼銀行：可能推出給予銀行的補貼政策，以減輕負利率的負面影響。

3. 分層利率機制 (tiered-rate system) ： 讓經濟較差的南歐，採用較低利率，經濟較好的西歐採用較高利率，更符合各國需要。

4. 放寬定向長期再融資操作 (TLTRO) ：向家庭和非金融企業提供的低利貸款，條件可能再放鬆。

5. 重啟量化寬鬆政策 (QE)：市場推測，ECB 若再推量化寬鬆政策，可能與先前方式有些不同，除了買公債，股票、公司債、ABS 都可能是選項。

若寬鬆程度不如期待，留意歐元短期反彈可能

不過目前法國、德國、荷蘭央行行長都對實行 QE 的迫切性，抱持懷疑態度。認為央行應該持續保持政策的彈性，直到未來發生意外問題時，才有工具應付，留給即將接任的拉加德 (Christine Lagarde) 政策空間。

此外，德國與荷蘭央行行長也針對分層利率機制持反對態度，認為應該先用傳統貨幣政策穩固金融環境。

分析師多數認為，近期歐元兌美元已跌破 1.1 關卡，顯示歐元已幾乎定價了 ECB 降息的預期。因此，除非 QE 再次推出，市場才會做出更多反應，讓歐元持續面臨下行風險，否則，目前市場過於高度期待，反而可能讓短期歐元空部位失望。

EUR/USD 週線（來源：FXSTREET)

外資對 ECB 政策看法與預測：

1. 美銀美林：調降存款利率 20 個基點，推出分層利率機制，QE 額度為每個月 300 億歐元，為期 9 到 12 個月。

2. 法巴銀行：調降存款利率 10 個基點，推出分層利率機制，加強前瞻指引，QE 額度為每個月 500 億歐元，放寬 TLTRO。

3. 德意志銀行：調降存款利率 10 個基點，分層利率機制，前瞻指引改變，QE 額度為每個月 300 億歐元，放寬 TLTRO。

4. 高盛：調降存款利率 20 個基點，QE 額度為 200~250 億歐元。

5. 野村：調降存款利率 10 個基點，推出分層利率機制，QE 額度為每個月 300 億歐元，直到 2020 年底。

6. 摩根大通：調降存款利率 10 個基點，QE 額度為每個月 300 億歐元，加強前瞻指引。