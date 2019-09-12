日本7月核心機械訂單回落、優於市場預期

日本內閣府在週四 (12 日)，公布了最新統計數據。2019 年 7 月，日本的民間核心機械訂單金額 (不含船舶、電力)，較上 (6) 月減少了 6.6% 至 8969 億日圓，出現近兩個月來的首度減少。表現優於市場預測的中位數 (9.9% 的減少)。

日本內閣府在分析後表示，由於 6 月在非製造業的運輸及郵務業，出現了大型的鐵道車輛訂單，也因此在 7 月出現回落的現象。

(圖片：翻攝自日本內閣府官網)

對於 7 月的機械訂單表現，日本內閣將看法維持在「出現了回復的動向」，也另外表示「在不包含大型案件的基礎下，判斷在動向方面沒有變化」。

7 月在製造業的訂單金額，增加 5.4% 至 3841 億日圓。出現近 3 個月來的首度增加。在「其它製造業」的「火力、水力原動機」與「其它產業機械」的訂單出現增長。非製造業減少 15.6% 至 5189 億日圓，出現近 2 個月來的首度減少。不僅少了運輸及郵務業的大型案件，在電力業等的訂單也出現減少。

與去年同期「不含船舶、電力的民間需求」的訂單金額相較，增加了 0.3%。而與上月相較，訂單總額出現 0.1% 的增長，官方需求的訂單金額增加 11%，外需訂單金額減少 6%。

日本內閣府的這項機械訂單金額統計，是統計了日本 280 家機械製造廠商，在生產設備用機械的訂單總額。由於廠商在取得訂單後，大約會在半年後交貨，也因為機械訂單被視為設備投資上的經費，所以這項統計數據也成為設備投資的先行指標。