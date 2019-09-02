本週操盤筆記(0902-0907)：9/1起關稅涉蘋果產品、英國會拼擋硬脫歐、美8月非農

本週操盤筆記 (0902-0907)

1. 美、中再互升關稅，涉及蘋果產品：

美、中二國貿易戰已於 9 月 1 日起再次互升關稅，其中美國對中國自 9 月 1 日起，針對 1250 億美元商品清單加徵懲罰性關稅 15%、中國針對美國 750 億美元商品，加徵 5% 至 10% 關稅。

美國 9 月 1 日增加中國關稅影響之產品：智慧手錶、藍牙耳機、平板電視、特定鞋類、特定服飾、嬰兒用品、生鮮蔬果、飲料、肉類、奶類等。

而據《路透社》統計，蘋果 (AAPL-US) 旗下 92% 中國製造之產品，自 9 月 1 日起，包括 AirPods、Apple Watch、HomePod、iMac、無線 Beats 耳機、Beats 揚聲器等，都將納入課稅範圍。

中國 9 月 1 日增加美國關稅影響之產品則為：美國黃豆、美國原油、汽車零組件等。

2. 英國議會開議，將阻止強生「硬脫歐」：

上週英國首相強生 (Boris Johnson) 已獲得英國女皇伊莉莎白二世 (Queen Elizabeth II) 批准，要求甫結束暑休、準備於 9 月 3 日開議的英國國會，再度於 9 月 10 日起休會 5 週，直至 10 月 14 日英國女皇發表講話後再復會。

由於 10 月 31 日為法定的英國脫歐日，故英國國會強制休會 5 週後，國會將沒有時間對阻止「硬脫歐」的任何方案進行表決，顯示英國首相強生態度強硬，決意要在 10 月 31 日完成脫歐。

雖然建請女皇要求英國國會休會，屬於新任首相的正常性作法，因這樣才能請英國女皇重啟國會，並宣布新政府的官員們及施政方向，但這一次強生要求國會休會的時間點，爭議極大，因本次強生是刻意令國會無充足時間阻止硬脫歐。

英國最大在野黨工黨已決定，將於週二 (3 日) 英國國會開議之後，挑戰 3 天內完成阻止「硬脫歐」的初步立法與法案生效，防止無脫歐協議闖關。

英國工黨首席財政發言人 John McDonnell 表示，一週內完成立法確實非常有難度，強生就是知道極其困難，才刻意延長國會休會期，工黨將努力在週二 (3 日) 開議後，挑戰 3 天內完成立法。

3. 聯準會 (Fed) 主席鮑爾、多位票委皆將發表談話：

本週包括 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在內的多位 FOMC 票委都將發表談話，其中鮑爾本週六 (7 日) 將就「全球經濟與貨幣政策」為主題演講，市場關注，鮑爾是否可能就 9 月的 Fed 會議，進一步放出貨幣政策的前瞻指引。

目前市場預期，在當前貿易戰加深、為美國經濟帶來極大不確定性的場景下，Fed 仍將在 9 月 18 的利率決議上降息，據 CME 利率觀測工具 FedWatch 顯示，Fed 9 月降息一碼機率為 96.9%、維持利率不變機率為 3.1%。

另一方面，經濟學家亦相當關注川普 (Donald Trump) 是否將繼續對 Fed 施壓降息，因近期以來川普密集要求 Fed 降息，甚至將鮑爾與中國國家主席習近平一同貼上「美國敵人」標籤，抨擊 Fed 貨幣政策一錯再錯。

4. 美國 8 月新增非農報告：

週五 (6 日) 美國將公布 8 月新增非農報告，市場預期，8 月非農將增加 16.5 萬人，失業率將持平於 3.7%，平均每小時薪資年增率，則可能放緩至 3.0%。

由於目前美國失業率已降至約 50 年來的低點水平，故新增就業無法出現每月增加 20 餘萬人之就業力道，亦是合乎預期，市場經濟學家認為，只要美國新增非農不遠低於預期值，那麼美國經濟即是健康發展。

經濟學家表示，上月 7 月美國非農就業表現相當不錯，新增就業人數趨勢穩定、這是個好消息，現在美國經濟最主要的隱憂，仍是在「貿易戰」之上。