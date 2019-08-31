美9月正式加徵關稅、華映大裁員、觸控展開幕 本周重要大事回顧

美國本周三正式宣布，對 3000 億美元中輸美商品加徵關稅至 15%，日本也將南韓自出口白名單除名，顯示全球貿易戰情勢變化仍未見明朗，但美中雙方仍強調 9 月將安排雙方談判代表再次協商；國內方面，因面臨鉅額虧損及業務緊縮訂單驟降至零，大同子公司華映證實將依法大量解雇 2100 人，台股本周上漲 79.94 點，漲幅 0.76%，來到 10618.05 點，以下是本周重要大事回顧：

美正式宣布對 3000 億美元中輸美商品加徵關稅至 15%

美國政府周三 (28 日) 正式發出聲明，將對 3000 億美元中輸美商品加徵 5% 關稅，等於從原定的 10% 提高到 15%，生效日期分別為 9 月 1 日和 12 月 15 日，這將促使數百家美國零售、鞋類、玩具和電子科技產品同步漲價。

美國海關和邊境保護局也將於 12 月 15 日開始對等 3000 億美元剩餘中輸美商品，徵收 15% 的關稅，包括手機、筆電、玩具和衣服，另一方面，也傳出美方將發布另一聯邦登記公告，詳述白宮計畫將已生效的 2500 億美元的中輸美商品關稅，從 25% 升至 30% 的細節，包括召開公聽會的過程。

遭日本自出口白名單除名 南韓將向 WTO 提訴

日本政府於周三 (28 日) 正式將南韓從出口管理對象國的 Group A (白色名單) 除名，南韓國務總理李洛淵表示，對於日方的不當處置感到遺憾，期盼日本能夠抱持誠意來進行對話，並考慮向世界貿易組織 (WTO) 提出訴訟

日本政府在今年 7 月初，對出口到南韓的氟化聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫等 3 項關鍵化學品進行嚴格出口管制，接著在 8 月初決定將南韓從出口白名單除名，並於 8 月 28 日正式生效，而南韓政府也在 8 月 22 日，決定將不再續簽日韓軍事情報保護協定 (GSOMIA)。

阿根廷無力還債面臨違約邊緣 信評慘遭降至「選擇性違約」

國際信評公司標普 (Standard & Poor’s) 周四 (29 日) 表示，阿根廷單方面決定延長約 1000 億美元短期債務的到期日，已經構成了違約，因此將阿根廷當地貨幣與外幣主權債信評由「B-」下調至僅高於最差的「違約」的「選擇性違約」（selective default），反映債務人無法完全履行全部債務條款，未來可能在債權人與債務人達成協議後，於部份違約情況下繼續履行其他債務條款。

阿根廷財政部長 Hernan Lacunza 表示，將與 IMF 一起與債券持有人協商重組債務，延長當地貨幣債與外幣債的到期日，進而穩定匯率，設法阻止金融市場的信心危機。

東芝記憶體計劃併光寶科 SSD 部門 交易金額約 1.65 億美元

光寶科周五 (30 日) 董事會通過，SSD 固態儲存事業部門分割讓予旗下 100% 持股建興公司，及以股權出售方式，將 SSD 事業部轉讓予東芝記憶體 (TMCHD)，包括存貨、機器設備、員工團隊、技術與智慧財產權、客戶供應商關係等營業與資產，交易對價暫定為現金 1.65 億美元 (約新台幣 51.67 億元)，股權出售案預計明年 4 月 1 日完成。

光寶科指出，此次分割淨資產帳面價值為新台幣 44.82 億元，由建興公司發行新股，共發行普通股約 4.48 億股，給光寶科作為移轉營業價值的對價，分割案預計今年 12 月 12 日完成。

搶救地球之肺亞馬遜 G7 金援 2000 萬美元

被稱為地球之肺的南美洲亞馬遜雨林遭受無情野火嚴重吞噬，迄今已持續約三周，法國總統馬克宏周一 (26 日) 表示，G7 全員將提供緊急計畫救援，並提供總計約 2000 萬美元救災金。

馬克宏表示，由美國、法國、德國、日本、義大利、英國和加拿大組成的七國集團 (G7) 將為亞馬遜雨林制定一項計劃，該計劃將於下月在紐約舉行的聯合國大會上啟動，而撲滅亞馬遜野火是本次 G7 峰會的首要議程。

因鉅額虧損及業務緊縮 華映證實將大量解雇 2100 人

大同集團旗下面板廠華映周四 (29 日) 公告人力調整計畫，因發生鉅額虧損及業務緊縮，經董事會決議通過，將依勞動基準法大量解雇 2100 多名勞工，而財務長黃世昌及總經理林盛昌則將配合公司大量解雇再聘任。

華映重整聲請之抗告仍遭法院駁回，現雖仍依法提出再抗告中，但因緊急處分之期間已屆滿不得再延期，在失去緊急處分保護情形下，嚴重影響客戶及投資人之信心，訂單遽減至零，同時也因沒錢繳電費將遭台電停電，華映表示，將努力籌備資遣費與電費，目前廠房已預防性停機作業，將不再復工。

勞動部表示，桃園市勞動局目前尚未收到華映提出的大量解僱計畫書，但從消息傳出就密切與公司、工會保持聯繫，並承諾會盡力保障勞工權益。

5G 首波釋照底價出爐 NCC 公布 3 頻段共 300 億

國家通訊傳播委員會 NCC (28 日) 公布 5G 第一波釋照底價，3.5GHz 頻段釋照底價 243 億元、28GHz 頻段底價 25 億元及 1800MHz 頻段底價 32 億元，3 個頻段合計 300 億元，從 9 月 4 日至 10 月 3 日受理申請，申請截止後開始進行審查，並就後續競標程序舉辦流程說明會，預定年底開始競價作業，若順利完成釋照，明年年中可望開台。

印花稅將走入歷史 工商團體、地方政府不同調

政院研擬將印花稅廢除，工商協進會理事長林伯豐周四 (29 日) 表示，公開支持政府廢除印花稅，並提出廢除印花稅為政府既有承諾，且印花稅已不合時宜，及有重複課稅之虞等三大理由，籲地方政府不要反對廢除印花稅，並建議中央政府儘速研議修正財政收支劃分法。

而印花稅最快明年走入歷史，而由於印花稅屬地方政府自籌財源，取消印花稅將削弱地方籌措財源能力，引發 15 個地方政府串聯表態反對，財政部次長吳自心說，印花稅廢止後，第一年將由特別統籌分配稅款支應，第二年起將由中央以計劃型補助方式因應，強調中央一定會補齊相關財源缺口。

大專生薪情調查金融保險業冠居 製造業 22 萬人最多

勞動部周三 (28 日) 公布近 5 年大專畢業生就業及薪資行情，全時工作者平均薪資為 37764 元，其中金融及保險業冠居各業，月薪高達 46441 元，其次為人數最多的製造業 41842 元，不過勞動部指出，仍有 36% 月領不到 30000 元。

勞動部進一步表示，以物理、化學及地球科學學門含金量最高，薪資高達 42138 元，其次為法律學門 41144 元，是唯二突破 4 萬元的學門，而去年畢業生共有 17.9 萬人，平均找到第一份工作期間 1.4 個月，其中立即就業者占 51.4%，1 個月內者占 12.2%，大於 1-4 個月以下者占 23.9%，合計 4 個月內找到第一份工作者高達近 9 成；若按教育程度觀察，博士畢業生平均尋職期間最短，為 0.5 個月，其次為碩士 1 個月，專科 1.2 個月，學士則為 1.5 個月。

投審會准美光在台擴廠 通過 660 億元投資案

經濟部投審會周一 (28 日) 核准記憶體大廠美光對在台子公司台灣美光增資 660 億元，從事經營電子零組件製造業等業務，這也是今年最大單一外資投資案，台灣美光也證實將在台中廠區旁擴建 A3 廠，主要是為了擴大增加無塵室設備空間和技術升級，預計 2020 年第 4 季完工，但並未揭露詳細投資金額。