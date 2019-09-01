美電子業已因關稅增100億美元成本 產業協會：11月以後恐見漲價潮

9 月 1 日美國新一批關稅加徵在即，儘管美國人憂慮一堆消費品漲價，不過川普總統似乎並不擔心。川普週五 (30 日) 於推特中再次強調，「我們沒有關稅問題 (我們正在制衡不良的及 / 或不公平的參與者)，我們的問題是聯準會。」

這意味著，如果你想買個大電視觀賞明年的超級盃，動作可能要加快。由中國進口的電視機、智慧音箱或無人機，15% 的關稅將如期開徵。

消費者科技協會 (Consumer Tech Association) 代表 2000 家不同的貿易商，包括蘋果、LG 等品牌，及沃爾瑪 (Walmart ) 和百思買 (Best Buy) 這樣的零售商，發言人 Bronwyn Flores 表示，各類產品的價格不太可能在 9 月 1 日立即漲價，不過到了 11 月及黑色星期五，可能就會出現漲價潮。

據 CTA 數據，從 2018 年 7 月以來，電子產業因貿易戰增加的成本已達 100 億美元，主要集中在零組件。在「List 4a」生效後，智慧手錶、健身追蹤產品、電腦、數位相機及鋰電池，都要加徵額外的進口稅，預計影響到 520 億美元的消費品。

蘋果是最典型受害者

蘋果會是最典型的受害者。AirPods 和 Apple Watch 首先就會受到 15% 關稅的衝擊，這兩款產品是蘋果成長最快的兩項產品，而 HomePod 及 iMac 也逃不過這波危害。

Wedbush 分析師 Dan Ives 指出，蘋果供應鏈的命脈在中國，並也依靠當地的需求，因而當川普發推文對關稅發表評論時，蘋果股票經常下挫。

J.P. Morgan 分析師認為，蘋果更有可能自行承擔關稅成本，而不是提高產品價格，這可能會增加蘋果 5 億美元成本。

直到目前為止，已有 19 種蘋果商品面臨關稅，但這些產品均未漲價，蘋果只在次要產品，如滑鼠及手機殼等配件上加價。

威脅更大的是 12 月開徵的「List 4b」，暫時被延後的 15% 關稅，預估受影響的電子商品將達 1150 億美元。各大廠可以避開的方式是申請豁免，但目前相關程序還未開始，結果仍難以預料。