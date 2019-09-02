聯邦快遞和UPS逐漸退出合作 亞馬遜自行開發外送業務

亞馬遜 (AMZN-US) 和零售業者間長達數年的對抗已經蔓延到航運業，聯邦快遞 (FDX-US) 和 UPS (UPS-US) 開始調整它們的戰略，因為亞馬遜這家科技巨頭過去只是客戶，現在卻成為主要的競爭對手。

最近幾個月，聯邦快遞公佈了與亞馬遜間關係的兩次變化，包括停止續約地面快遞合約。與此同時，UPS 正在探索無人機和自駕卡車等新科技，以實現其快遞服務的現代化。

亞馬遜也正在建立其快遞機隊，租用飛機並向其員工提供 1 萬美元離職創業金，協助建立自有的當地快遞業務。

美銀美林研究分析師 Ken Hoexter 表示，「我認為它們已經表明現在亞馬遜已成為運輸產業的競爭對手。」「聯邦快遞已經在最近的動作中清楚地展現作為一個不斷成長的產業競爭者角色。」

正如一些零售業者對與亞馬遜既是合作夥伴又是競爭對手的合作關係感到不安，運輸業者也面臨著類似的困境。由於它們的客戶在其他產業面對亞馬遜，貨運公司可能需要採取行動。

數位服務和解決方案提供商 Avionos 聯合創始人兼負責人 Dan Neiweem 表示，藉由放棄亞馬遜，聯邦快遞可能會讓自己在亞馬遜零售領域的競爭對手中更具吸引力。

他將此與 WalMart (WMT-US) 施壓其合作夥伴使用微軟 (MSFT-US) 的 Azure 進行雲端計算、而非亞馬遜網路絡服務 (AWS) 的報導進行比較。WalMart 表示「有少數案例涉及我們最敏感的銷售數據，我們不希望這些數據存在競爭對手的平台上」，但其供應商可以選擇它們偏好的雲端服務。

Neiweem 說，「我認為，許多亞馬遜透過美國郵政 (USPS) 和聯邦快遞的許多包裹，現在將因其他零售商無力處理或無法與亞馬遜合作而開始轉移，」「這種情形與 AWS 和 Azure 的轉變非常緊密地同步進行。」

聯邦快遞大多數業務從未依賴亞馬遜。該公司在 6 月宣布不再提供亞馬遜地面快遞服務時表示，亞馬遜在 2018 年佔其總收入的 1.3%，即大約 9 億美元。

Hoexter 表示，從這個角度來看，聯邦快遞決定中斷與亞馬遜的關係是合理的。

他說，「在該公司的分類中心，Walmart 和 Jet 是主要客戶，因此，它們即使重要性不高於亞馬遜，起碼是平起平坐。」

他指出，「因此，如果非要選一個，如果 UPS 規模大於亞馬遜，而你的規模大於 Walmart，那麼就更可能與那個選擇進行更緊密的合作。」

在其崛起期間，亞馬遜依靠 UPS 滿足其大部分快遞需求，占 UPS 業務比重比聯邦快遞更多。Stifel 運輸研究分析師 David Ross 表示，他估計 UPS 來自亞馬遜的業務佔總營收的 7% 至 9%。

他說，「如果回顧過去 10 年、15 年，UPS 就是亞馬遜選擇的包裹快遞商，當它們開始推出期兩天會員快遞服務時，大多利用 UPS。」

Ross 表示，在 2013 年假日購物季快遞公司難以按時送貨後，亞馬遜開始大幅轉向 USPS 服務。

從那時起，網購持續成長。根據美國人口普查局的統計，電商總額已從 2010 年佔零售總額約 4% 成長到今年稍時的 10% 以上。聯邦快遞表示，預計到 2026 年，美國電商每天將成長到 1 億個包裹。

隨著電商的蓬勃發展，亞馬遜已經投資開闢了更多自有的大型送貨網路。這家科技巨頭目前可能還沒有開始遞送許多第三方賣家的包裹，但是 Neiweem 說這是「它們尚未跨過的最後一個門檻」。

UPS 和聯邦快遞也在投資自有業務，兩家公司將每週快遞時間擴大到 7 天。

聯邦快遞表示，它「與各種規模的零售商建立了牢固的合作關係」，已經開始為零售商提供延長取貨的時間，與 Dollar General (DG-US) 等商店合作建立客戶提貨區域，並嘗試採用送貨機器人。

UPS 第 2 季的次日航空快遞需求成長了 30%，投資無人自助快遞業務 TuSimple，並正在組建一家名為 UPS Flight Forward 的無人機子公司。該公司還在擴大其機隊，並計劃今年新增 11 架貨機。