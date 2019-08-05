分析師示警：由債市走勢觀察 Fed降息步伐還未停止

債市可能還在與聯準會 (Fed) 對抗。自 Fed 上週三 (31 日) 在 10 年多來首次降息後，美國國債殖利率一直在下跌，10 年期國債殖利率週五 (2 日) 跌至 2016 年 11 月來的低點。

即使 Fed 主席鮑爾對降息的說法是將其視為「中期」舉措，以對沖新出現的「下行風險」，而非降息週期的開始，這種走勢也是不尋常的。

美國銀行美林 (Bank of America Merrill Lynch) 首席 FICC 技術分析師 Paul Ciana 認為，「債市仍然持續認定」Fed 將在 2020 年底前再降息多次，這個觀點正在造成「金融市場的分歧」。

他引用 2 年期美國國債殖利率走勢圖指出，「債市試圖以殖利率為基礎來面對可能出現的賣壓，讓 2 年期國債殖利率上升並回應 Fed 不那麼溫和的立場，但債市投資人仍保持一定的彈性。」

若計入 10 年期美國國債殖利率回升至 2016 年 11 月水平因素，Ciana 說，很明顯地「債市仍然保持警惕。它們現在不必然相信市場就到此為止。」

有趣的是，市場已經接受 Fed 不那麼鴿派的定位，因為鮑爾不願意保證進一步降息以及他對經濟數據的依賴，Ciana 表示，這個經濟數據就是美元。

他說，「市場越來越相信讓美股和 Fed 傳達的訊息趨於同步的因素是美元，因為 Fed 若非延遲未來升息或變得越來越不鴿派，美元價值應該會隨著市場尋求套利交易而升值。」

套利交易是種策略，投資人在利率較低時借入資金並投資於具有較高投資回報的資產。

Ciana 說，「目前從技術面來看是市場一直在買入美元，」「市場和全球都想要美國資產。他們想要美股，想要美元，也想要美債。」

他說，而且，「如果 Fed 變得越來越不鴿派，那麼這種情況將持續下去，」。在川普宣布將對更多中國商品加徵關稅後，美元從週三 (31 日) 的 2 年新高轉為週四和週五的大跌。

在這種環境下，Ciana 建議在歐元兌美元週五的 1.11 水平放空，他認為言是「歐元兌美元跌勢未盡時的完美賣點，它可能會下跌至法國大選時的 1.08 左右。」

然而，至於國債殖利率，Ciana 不認為這些交易中有太多安全性。

他指出，「隨著這種交易方式的發展，我們不斷將中期目標向下修正得越來越低，」並補充說 10 年期國債殖利率 1.85%「當然很合理」。10 年期國債殖利率週五收於 1.85% 左右

Ciana 警告，「如果美國國債殖利率不會很快逆轉，那麼謠言一定會開始四處流傳：是否會觸及歷史新低？是否會跌至 1%？」