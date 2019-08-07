美債供給增加、貿易衝突擔憂 長短殖利率利差再收窄

週二 (6 日) 美債殖利率曲線更加平坦，長短期間殖利率利差收窄，因財政部發行 380 億美元的 3 年期公債，提高短率，同時，美中貿易擔憂、歐洲負殖利率等，都壓低長天期債券殖利率。

SVB Asset Management 資深經理人 Steve Johnson 表示，殖利率曲線反映出更為陰暗的前景，包括貿易等因素都帶來負面壓力。

儘管中國央行周一有意穩定人民幣匯價，發行人民幣離岸央票，並將匯率中價訂在低於 7 的水準，使美債短暫出現部分賣盤，不過分析師認為，美債仍極具投資機會。

Steve Johnson 認為，在全球降息浪潮下，現在歐洲、日本負利率的債券越來越多了，美債的殖利率仍相對具有吸引力。

市場對貿易的擔憂，持續推升美債需求。本週三，美國財政部將再拍賣 270 億美元的 10 年期公債，週四將拍賣 190 億美元 30 年期公債。

市場擔憂美中衝突擴大，認為聯準會需要做的更多。Fed 聖路易斯分行行長布勒德 (James Bullard) 也警告，貿易不確定性會帶來風險。布勒德表示，目前沒有看到經濟衰退的疑慮，不過不排除未來有機會做更多來刺激通膨，表態今年底前仍有可能再降息一次。

市場預期，Fed 在 9 月可能降息一碼，降息兩碼時間點則可能延後至 10 月。最新 FedWatch 顯示，9 月 18 日聯準會，降息 2 碼的機率，由 29.2% 降至 16.5%，不過 10 月降息 2 碼的機率，則提高至 64.5%。