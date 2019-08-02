〈美祭中新關稅〉Fed意外鷹派、川普開砲 10年期公債殖利率降至2年半來最低水準

在美國川普總統對中國祭出新一輪關稅後，10 年期美國公債殖利率下降至 2016 年以來最低點。

本週中美重啟談判，雖然白宮週三稱雙方會談「具建設性」，且 9 月初中美將於華府再繼續協商，但川普週四在推特上開砲，並稱 9 月 1 日起將對價值 3000 億美元的中國進口貨品加徵 10% 關稅。

基準美國 10 年期公債殖利率已下降約 15 個基點至 1.878%，為 2016 年 11 月以來最低水準。30 年期公債殖利率盤中低點也下降至 2.422%，達 2016 年 10 月來最低水準，最後交易水準在 2.428%.

Wedbush 證券固定收入融資、期貨和利率的董事經理 Arthur Bass 表示，「川普這則推文又帶回『貿易戰』風險，這是過去一年市場不斷對抗的風險因素之一，雖然這是一種談判策略，但市場擔心這個賭注太高，恐怕自食惡果。」

他補充，「聯邦基金期貨現已完全入價利率今年再浮動 2 次各 25 個基點的臆測，但如果這種避險走勢減弱，情況可能就會輕易逆轉。以今日川普行動來說，在明日發佈 7 月就業數據之際，固定收益投資者毫無疑問將被定位是利多。」

Fed 週三降息後，也讓週四債券殖利率承壓。

FOMC 以「全球發展對經濟前景的影響，以及通膨壓力溫和」為由核准降息， 雖然 Fed 推行寬鬆政策，但同時也描述經濟成長「溫和」，且勞動市場「強勁」，且示意此回降息並非開啟一場延長的寬鬆週期，而是「週期中間的調整」。

根據 CME Group 評估利率期貨的 FedWatch 工具，鮑爾意外鷹派的談話降低了市場預期 Fed 明年降息 2 次的可能性。

較能代表 Fed 政策轉變的 2 年期公債殖利率下降 16 個基點至 1.72%，脫離稍早低點 1.694%，該低點為 2017 年 11 月以降的最低點。

聯邦基金利率目標範圍現在為 2％-2.25％。