負殖利率時代 新興市場脫穎而出

全球投資人皆陷入困境。主因全球充斥著 13 兆美元的負殖利率債務，其中大部分來自新興市場。此也與發展中的經濟體具一定關係，若受到外部衝擊的影響，其可能會在幾週內失去一年的收益。

雖然現在看來風險資本的去向陷入瓶頸，但其他能夠發展的機會仍舊存在，以應對目前全球動盪的主因：貿易戰；然而根據彭博社 (bloomberg) 對金融穩定，增長前景和貨幣寬鬆前景的研究，少數新興經濟體可能在未來 18 個月內提供較好的資本利得。

拉丁美洲 10 年期國債收益率得分 圖片: www.bloomberg.com

令人驚訝的是：在這項研究中表現較為出色的國家包括那些在過去五年中經歷了相當大動蕩的國家，其已為良好的前景奠定下了穩固基礎。

從利率觀點來看，FED 和 ECB 最近的鴿派傾向為這些利率相對處於高點的新興市場經濟體提供了足夠的操作空間。在分析率時，巴西，墨西哥，俄羅斯和菲律賓這些國家因此脫穎而出。

而每個國家都有其特有問題。但仍擁有一個共通點。其大部分都處於貿易戰 (中國和歐盟) 被波及的範圍中。其殖利率較高，預計將在 2020 年底之前迎接更佳的成長率。

新興經濟體綜合排名 圖片: www.bloomberg.com

關鍵洞察

巴西在群體中名列前茅，因為投資者對政府推行養老金改革的計劃表示支持，如改革獲得批准，可能得以節省 9000 億里爾（2420 億美元）。

到目前為止，投資者一直青睞墨西哥，比索今年在拉丁美洲排在前兩位。然而，其前財政部長 Carlos Urzua 的辭職仍帶來了政治風險

由於俄羅斯政府的目標是以 4000 億美元的基礎設施計劃推動經濟發展，投資者預計俄羅斯央行將在第二季表現放緩的情況下採取寬鬆政策利率。

在最近的州長降息評論之後，菲律賓央行已經從鷹派轉為鴿派。

波蘭，羅馬尼亞和馬來西亞處於未來堪憂的成長前景，分析師預計波蘭和羅馬尼亞的擴張性貨幣政策將會轉為保守。在馬來西亞，預計通膨壓力將在近年反彈。

統計方法

除保加利亞外，被選定的新興市場經濟體部分參考世界貨幣排名。

個別的國家加權分數是不同準則的加權平均值，預測準則的權重較大 (20% 至 25%)，歷史準則的權重較輕 (15%)。

3 個月隱含波動率和 5 年期信用違約交換等歷史準則將目前訂價與 1 年前的訂價進行了比較。

通貨膨脹和政策利率預期等預測準則將歷史數據與 2020 年底分析師的預期中位數進行了比較。

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