美股盤後 —GDP勝！科技企業財報優 標普那指再刷新高

週五 (26 日) 由於優於預期的 GDP 數據，加上 Alphabet、星巴克等企業財報亮眼，推助科技股與消費類股走高，終場那斯達克、標普指數刷下歷史新高。

本週標普和那指強勁上漲，漲幅分別為 1.7% 和 2.3%，道瓊本週上揚 0.1%。

週五 (26 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上揚 51.47 點，或 0.19%，收 27192.45 點。

那斯達克指數上揚 91.67 點，或 1.11%，收 8330.21 點。

標普 500 指數上揚 22.19 點，或 0.74%，收 3025.86 點。

費城半導體指數下滑 0.26 點，或 0.02%，收 1593.86 點。

科技巨頭強勁的企業財報，週五標普和那指隨之走高，白宮經濟顧問庫德洛淡化美中貿易談判重大突破的預期後，道瓊收斂漲幅至幾乎持平。

受到財報優異表現與 250 億庫藏股計畫激勵，Alphabet (GOOGL-US) 週五飆漲 9.62%。Alphabet 領尖牙股 (FAANG) 走高；Netflix (NFLX-US) 上揚 2.85%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.35%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.56%。

推特 (TWTR-US) 第二季財報優於預期，主因是上季賺取獲利的每日活躍用戶數增長 14%，週五其股價飆高 8.98%。

星巴克 (SBUX-US) 和麥當勞 (MCD-US) 出色的財報表現，激勵其股價分別上漲 8.94% 與 0.53%，順勢帶動消費性類股漲勢。星巴克上季同店銷售創 3 年來最大增幅，麥當勞促銷活動刺激營收大幅增長。

賽靈思 (XLNX-US) 因財報不利，拖累其股價週五暴跌 5.35%，台積電 ADR 隨之走低，費半指數下挫 0.02%。

蘋果週四宣布以 10 億美元收購大部分英特爾機晶片事業 (圖片：AFP)

蘋果週四宣布以 10 億美元收購大部分英特爾機晶片事業，此收購案將助力蘋果擺脫對高通晶片的依賴，高通 (QCOM-US) 週五股價下滑 0.17%。

波音 (BA-US) 週五股價下跌 0.89%，連續 5 個交易收低，該公司第二季財報大幅虧損 29 億美元，創史上最大虧損額，並表示有可能停產 737MAX 客機。

台股 ADR 幾全面淪陷。友達 ADR (AUO-US) 下跌 2.56%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.82%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.37%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.35%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 1.02%。

金融股同步上揚，摩根史丹利 (MS-US) 上漲 1.94%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 1.42%； 摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.44%。

華爾街分析

美國商務部公布美國 2019 年第二季國內生產總值 (GDP) 增率為 2.1%，優於預期 1.8%，美國景氣放緩程度意外低於預期。

Kingsview Asset Management 投資組合經理 Paul Nolte 表示，GDP 增長表現並不是大好，也不是大壞，這項數據為聯準會提供一個理由，即降息一碼，然後在今年剩餘時間裡旁觀以待。

FactSet 表示，目前逾 40% 標普 500 指數成分股企業報告第二季財報。在這些公司中，76.4% 的公司盈利優於預期。FactSet 預期企業盈利將下降 3%。

Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar 在一份報告中稱：「消費者和政府支出推動 GDP 的所有增長，因貿易、庫存和投資逆轉第一季增長。每個人都在試圖回答一個問題，即我們什麼時候會看到下一次經濟衰退？我再次聲明，這將由股市走勢決定。」

聯準會下週 30 日至 31 日將召開利率政策會議，市場預期降息一碼的機率為 78.6%。

TS Lombard 首席美國經濟學家 Steve Blitz 表示，強勁美股漲勢在很大程度上歸功於定價聯準會走向寬鬆。

Steve Blitz 表示，聯準會已注意到全球經濟普遍放緩，預期聯準會別無選擇，只能降息一碼，9 月視經濟數據確認是否再次降息，以提振股市、確保美元債務安全。