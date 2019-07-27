看好一日到貨策略 華爾街：亞馬遜每次回檔都該進場

亞馬遜 (AMZN-US) 公布第二季獲利遜於預期後，週五 (26 日) 下跌，但華爾街認為逢低買進的時機到了，因為亞馬遜對一日到貨策略的投資是導致獲利不佳的主因，長期來看這一點將帶來回報。

亞馬遜週五下跌 1.56% 至 1943.05 美元。

華爾街看法

麥格理——買進、目標價 2200 美元

分析師 Benjamin Schachter 週五報告指出，儘管 AWS 營收不高，但因核心零售業務優於預期，仍推動亞馬遜營收紮實加速，而亞馬遜也一如往常般，在長期成長機會上進行投資。

「轉向一日到貨策略顯然具有正面轉速影響，我們認為這是很重要的戰略，雖然這會降低利潤，但這對擴增營收帶來的影響或許更重要，擴大競爭的護城河，這是很值得的。」

古根漢——買進、目標價 2200 美元

分析師 Robert Drbul 稱亞馬遜第二季「紮實」，因為營收較去年同期成長 20%，且即使加重投資整個事業，但調整後營業收入仍有百分比 2 位數的成長。

他補充，AWS「再一次呈現強勁表現」，相信該事業「正處於成長的早期階段。」

「AWS 的主要優勢在於亞馬遜具備技術、生態系統和強大安全性方面的領先地位，且亞馬遜在企業移轉、使用和採用 AWS 產品上持續明顯成長，尤其是在機器學習上更顯著成長。」

他認為，以一個營收具有 20% 年率成長的企業來說，調整合併部門的營業收入成長約莫 30%，或者未來幾年比例更高，他「將利用亞馬遜股價任何走跌的時機當作入場時點。」

Raymond James——優於大盤、目標價 2080 美元

儘管亞馬遜財報多空交錯，分析師 Aaron Kessler 仍維持其評級，他認為電子商務佔有率持續改善，在雲端領域具有動能和領導地位，廣告商吸引力增加，且「AWS、廣告和核心零售效率，這些預計將推動長期營業利潤成長。」

Evercore ISI：優於大盤、2200 美元

分析師 Lee Horowitz 報告指出，雖然亞馬遜第三季財測令人失望，「但只要收入端的趨勢毫無改變，我們就會趁任何回檔時買進該股。」

「雖然亞馬遜的投資理論是從強勁的營收成長，轉移至獲利成長，但我們這更加凸顯亞馬遜營收成長加速的趨勢還未見凋零。」