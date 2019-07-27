美元飆！庫德洛：美國政府已排除貨幣干預

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週五 (26 日) 表示，美國政府已排除任何貨幣干預措施，意指美國希望美元仍是全球主導貨幣。

庫德洛一席話，激勵週五美元指數 (DXY) 強勢上漲，一度站上 98.08，報 97.98，創 5 月 31 日以來新高。

白宮經濟顧問庫德洛週五 (26 日) 表示：「在過去一週，我們和川普總統、經濟主管會面，已排除任何貨幣干預措施。」

外媒引述 2 位消息人士表示，白宮顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 週二 (23 日) 向川普提出弱化美元的想法，作為向中國施壓的手段之一，但川普立即駁回該提案。

川普近期頻頻推文抱怨中國和歐洲匯率操縱問題。(圖片：AFP)

華爾街分析師認為，美國可能採取干預行動以弱化美元。川普近期頻頻推文抱怨中國和歐洲匯率操縱問題，並批評緊縮貨幣政策帶動強勢美元。

庫德洛週五反駁外界看法 (即川普希望美元走貶)，稱川普希望穩定美元。

庫德洛解釋：「川普總統擔心，其他國家可能操縱其本國貨幣貶值，以取得一些短暫的貿易優勢。」

針對美中下週即將在上海舉行的貿易談判，庫德洛稱美中雙方還有許多關鍵議題要解決，不認為會有任何重大的協議。此消息傳出後，週五美股盤中時段，道瓊指數漲幅隨即收斂，接近平盤。