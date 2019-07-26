阿里平頭哥發表最強 RISC-V 晶片如何影響ARM？

週四 (25 日) 阿里旗下半導體企業「平頭哥」交出首張成績單，發布首款自行設計的 RISC-V 晶片「玄鐵 910」，象徵中國邁向自給自足晶片的里程碑，也為英國劍橋的晶片設計大廠安謀 (ARM) 帶來不小的威脅。

2018 年 9 月半導體企業平頭哥成立不到一年，就正式發布首款處理器產品玄鐵 910。

週四阿里巴巴公布的資料顯示，玄鐵 910 是一款高性能 CPU，基於 RISC-V 開源架構開發，中國設備製造商可能會採用這種新處理器，為智慧型喇叭、自動駕駛汽車或其他需要高性能運算的物聯網設備提供動能。

雖然阿里巴巴不打算自己生產處理器，但像中芯國際等中國晶片製造商可能會在取得授權許可情況下，按照設備製造商規格生產晶片。

隨著美國政府對華為與中興通訊 (ZTE) 祭出制裁，激勵中國半導體發展馬不停蹄，諸如小米與騰訊等中國企業接連在中國政府鼓勵下進入半導體行業發展，

上海研究機構 CINNO 分析師 Sean Yang 表示：「在技術緊張和地緣政治不確定性加劇的情況下，多數中國企業仍對 ARM 架構，以及英特爾的架構和技術支援能否繼續獲得抱持警惕。」

據統計，逾 90% 智慧手機採用 ARM 處理器。華為等中國手機製造商一直依賴於 ARM 的設計，但華為禁令頒布引發外界對 ARM 能在多大程度上繼續維持這種關係的質疑。

平頭哥週四發表的新品「玄鐵 910」，採用的正是競爭對手 ARM 的半導體設計架構。

多家外媒評論：「阿里這是要將平頭哥打造成物聯網領域的 ARM，ARM 要失眠了！」

RISC-V 是一種開源處理器架構，晶片設計廠商能免費採用 RISC-V 架構，打造自家晶片。

隨著近 2 年 RISC-V 生態快速崛起，對 ARM 在物聯網市佔擴張造成不小威脅，中國企業包括華為、阿里巴巴、華米、樂心等中國企業都是 RISC-V 基金會成員。

Sean Yang 解釋：「RISC-V 結構仍然是一個新的戰場，任何人都可以採用並改進，沒有一家企業有真正的最終發言權。」

Sean Yang 表示：「阿里巴巴這樣的大公司投入到晶片 (設計) 平台中，這將對中國提高半導體的長期供應能力非常有幫助。規模較小的中國開發者可以直接使用晶片 (設計) 平台，而不用擔心供應中斷。」

市場分析師認為，玄鐵 910 和阿里巴巴普惠芯片計劃的公布，將有助於 RISC-V 陣營進一步在物聯網市場與 ARM 展開競爭，對 ARM 造成一定衝擊。

然而，玄鐵 910 目前實際影響 ARM 有限，因為玄鐵 910 僅開放了 FPGA 程式碼，並非全部開放，並且在物聯網市場，高性能處理器的需求目前並不大。

一旦玄鐵 910 得到市場積極響應，阿里巴巴完全免費開放或極低收費向外界提供玄鐵 910 IP Core，必定會吸引非常多合作夥伴與更多物聯網廠商加入，真正的威脅到 ARM 業務發展。