川普潑冷水！蘋果陸製MacPro無法豁免零件關稅

美國總統川普週五 (26 日) 推文表示，蘋果中國製造的 (新) Mac Pro 零件將無法取得關稅豁免或減免！

蘋果 7 月 18 日向川普政府為 15 種中國製造的零組件申請關稅豁免，這些零組件透露蘋果正為「中國製造」新款 Mac Pro 申請關稅豁免。

川普潑蘋果豁免關稅冷水。(圖片：翻攝川普推特)

對此，美國總統川普週五 (26 日) 推文表示：「蘋果中國製造的 (新) Mac Pro 零件將無法取得關稅豁免或減免。」他強調，蘋果產品在美國製造，就不會有關稅！

蘋果拒絕評論川普推文。受此消息影響，蘋果週五盤中股價應聲下跌，隨後跌幅收斂回漲，暫報每股 208.42 美元。

蘋果 15 分鐘股價走勢圖。(圖片：AFP)

週二 (23 日) 美國貿易代表署披露的文件顯示，蘋果於 7 月 18 日已向白宮要求將 15 種零組件排除 25% 進口關稅，這些專用 Mac Pro 零組件洩露，蘋果正為「中國製造」新款 Mac Pro 申請關稅豁免。

蘋果 (AAPL-US) 於披露的文件中表示，蘋果設計且專用的零組件沒有其他替代供貨來源。

蘋果亦在 6 月發函至美國貿易代表萊特海澤，蘋果表示，關稅將減少蘋果對美國經濟的貢獻，對蘋果全球競爭力造成壓力。

蘋果 7 月 18 日向川普政府申請，豁免陸製新款 Mac Pro 零件關稅。(圖片：AFP)

川普在 6 月與蘋果 CEO 庫克會面，討論貿易問題。白宮經濟顧問庫德洛表示，川普鼓勵庫克將蘋果業務從中國撤出，但最終取決權在庫克，如果蘋果將其部分中國業務轉移到美國，那將是一件美事。

雖然蘋果產品在加州設計的，技術與部分零組件來自於美國，但大部分蘋果產品最終都在中國進行組裝。

蘋果稱新 Mac Pro 在美國設計的，仍使用美國製造的零組件，最終遷往中國組裝僅是製造過程的一環。