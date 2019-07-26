美股盤中─GDP優於預期 企業獲利強勁 股市溫和上漲

美國股市週五中場上漲，道瓊一度下跌，隨後反彈至平盤之上。大型科技公司獲利強勁，美國第二季 GDP 成長優於預期，為股市利多。

台北時間 23:42

道瓊工業平均指數上漲 21.88 點或 0.08% 至 27162.86。

Nasdaq 指數上漲 83.91 點或 1.02% 至 8322.45。

S&P 500 指數上漲 18.10 點或 0.60% 至 3021.77。

美國國家安全顧問庫德洛告訴 CNBC 說，下週的中美貿易談判，他不預期能出現很好的協定。該談話使得股市削減漲幅。

本週，S&P 500 與 Nasdaq 可望強勁上漲。本週以來，該二指數分別上漲了 1.4% 與 2.1%。道瓊本週則可能小幅下跌。

Alphabet 公司週四公布第二季獲利優於預期，並宣布實施庫藏股計畫 250 億美元，其股價上漲 9.8%。

Twitter 股價上漲逾 9%，該公司公布第二季財報優於預期。該社交媒體公司並公布，每日使用者上升 14%。

逾 40% 的 S&P 500 企業已公布第二季財報。根據 FactSet 研究機構統計，其中 76.4% 公布獲利較預期強勁。

美國商務部週五公布，美國第二季經濟成長 2.1%，分析師預估為成長 1.8%。

消費者支出上升 4.3%，抵銷了企業投資下降 5.5% 拖累，推升了經濟成長。

美國聯準會 (Fed) 下週將舉行政策會議，預期將會降息。根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，Fed 週五降息 25 基點的機率為 78.6%。

分析師說，股市走強，是反應 Fed 降息。Fed 注意到企業投資減緩，是因全球經濟下滑。Fed 只得於週五降息 25 基點，再觀望未來公布的數據，研判 9 月是否需進一步降息。