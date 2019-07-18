〈分析〉Fed新利率工具「SRF」為何？為何將成新利率區間上限？

美國聯準會 (Fed) 在 6 月 18 日至 19 日的會議上，除了討論降息是否合適之外，也對可能推出的貨幣政策新工具，就利弊兩面進行研究；其中，一項最受矚目的新工具為：「常設回購機制」(standing repo facility, SRF)。

SRF 工具是什麼？作用為何？

SRF 允許金融機構用手上的美國公債，以固定利率，來交換存放在 Fed 的準備金，以取得短期的流動性。

若市場出現利率異常飆升時，這項工具可以快速緩解短期借貸市場的壓力。且由於採固定利率，分析師認為，若利率設定略高於貨幣市場利率，可能得以對利率有更好的控制。這也是 Fed 希望這項工具的作用：形成利率區間的上限。

為何 Fed 需要 SRF 成為新的利率區間上限？

若聯準會未來希望降息，其實存在一些技術面上的問題。

聯準會不論升息或降息，在宣布後，都需要透過許多貨幣工具操作，來達成聯邦資金有效利率 (EFFR) 在目標區間。Fed 主要使用的利率工具如下：

1. 公開市場操作：2008 年之前，存款準備金餘額少，聯準會可透過公開市場操作買賣，調整準備金供給，控制 EFFR 在目標區間。然而，2008 年後對準備金付息，讓準備金大增，已無法再有效使用此工具。

2. 隔夜附買回操作 (ON RRP)：2013 年 9 月起實施，不僅適用於銀行，也可用在部分貨幣基金與政府機構，是有擔保品的隔夜保證利率，也是聯準會保證的市場最低利率，成為目前 EFFR 有效的利率區間下限。

3. 超額存款準備金利率 (IOER)：聯準會對銀行超額準備金支付之利息。在 2008 年金融海嘯後為穩定市場實施。聯準會在升息時，會一同調高 IOER， IOER 常被視為 EFFR 的上限。

然而，今年來 EFFR 卻強彈，升破 IOER。因此，3 月時，聯準會表示將提早至 9 月結束縮表，且於今年 5 月 2 日將 IOER 從 2.4% 下調至 2.35%，不過，仍無法有效引導 EFFR 下降，EFFR 持續位在 IOER 之上。這樣的結果可能顯示流動性偏緊，也意味 IOER 作為利率上限的意義不復存在。

藍: IOER 紅 EEFR (來源：FRED)

因此，未來若聯準會降息，雖然也會一併調降 IOER 與 ON RRP 利率，提供市場更多資金。然而，由於不存在強硬的利率上限限制，無法保證能確實有效引導 EFFR 下降至目標區間之內。有鑑於此，聯準會需要更有效的工具，來形成利率走廊的上限，也就是尋求替代 IOER 的工具。這也是聯準會積極討論 SRF 工具的目的。

華爾街對 SRF 的看法與實行時間點的預估

花旗銀行：聯準會有可能在今年第三季推出 SRF，但基於雙方對於利弊的討論還未有結果，最可能推出的時間或落在 2020 年第三季。

美國銀行：聯準會在使用 SRF 的時間點上，或將讓市場出乎意外的早。未來幾個月聯準會將積極討論 SRF，針對如何限制回購貶值問題，與超額準備金利率之間的關係。這樣工具也將鼓勵銀行持有更多的公債。

巴克萊銀行：聯準會應該將在今年底前推出 SRF，不過效果如何持懷疑態度，認為或不足以應付上升的擔保隔夜融資利率 (SOFR)。

摩根大通銀行：聯準會想降息，最終都會需要 SRF 工具，不過目前有數個操作上的技術問題待解決，預期在今年底之前很難上路。