如果聯準會未如預期降息 將是美股後續最大的麻煩

儘管 Fed 的政策開始有所變化，但比起市場的預期仍然相差甚遠，這可能成為美股後續走勢的隱憂。

在 6 月會議結束之後，美國聯準會官員的態度已有明顯的轉變，比起「耐心地」觀察數據變化，聯準會開始在商討降息及其他的政策行動，在加上本次會後「點陣圖」的內容，都表明如果經濟條件繼續惡化，聯準會很可能準備降息。

但另一方面，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二重申，聯準會將避免對短期波動做出過度反應，同時關注大勢。他認爲，美國經濟增長前景強勁，失業率低，通膨率接近 2% 的目標，但他和同事們正在努力研究貿易和通膨的不確定性，是否支持降息。

這與市場的預期有著相當大的差距，市場預計 7 月就會首度降息，並在接下來的 1 年內降息 4 次，並已經據此定價股市。

高盛：不降息美股將跌 7%

如果 Fed 不採取行動，高盛估計，長期債券殖利率將攀高 0.8 個百分點，信貸利差將上升 0.4 個百分點，並促使美元上漲 2%，而股市將因此下挫 7%。Morgan Stanley 分析師 Michael Wilson 則認為，股市下跌幅度將超過 10%。

回顧自金融危機，聯準會採經濟刺激政策以來，市場與聯準會多數時間想法一致，僅在 2013 年時逐步收緊的想法上，市場與葉倫 (Janet Yellen) 在首度記者會出現分歧，此後大多差距不大。

不過自鮑爾上任以來，分析師經常難以掌握鮑爾的想法，以及政策上的轉折。

當前，市場迫切要求 Fed 降息，若非如此，將明顯出現麻煩。

Quill Intelligence 執行長 Danielle DiMartino Booth 表示，聯準會一些理性的官員認為，他們不會遷就市場，會依經濟狀況做出選擇，但這就是最終的難題，如果聯準會的行動讓市場失望，也就意味著陷入困境。

市場下調通膨預期

除了定價降息之外，市場對通膨的走勢也不像聯準會那麼有信心。由 5 年期抗通膨債券來看，損益平衡點為 1.45%，是 2016 年 10 月 4 日以來新低，比較之下，今年 3 月中期還有 1.88%，而去年 5 月時更高達 2.15%。

Prudential Financial 首席市場策略師 Quincy Krosby 認為，聯準會政策依據的是經濟，而不是市場變化，這意味著投資人有時候仍不得不耐心等待，不管這是否符合華爾街的預期。

本週末的 G20 峰會，很可能預示國際貿易的後續方向，並做為聯準會政策除了數據外的參考依據，市場也會調整預期。

Krosby 指出，這是一個重要時期，市場關注及擔憂的議題都在此處，如果經濟數據回升，市場將變得更具周期性。